T-Mobile zamyka popularną taryfę. Niektórzy mają więcej czasu

T-Mobile ogłosił, co się stanie z użytkownikami zamykanej taryfy Frii na kartę z aktywną usługą Internet Connect lub Supernet na karcie ExtraSIM. U nich zmiany wejdą w życie nieco później.

T-Mobile rozpocznie wkrótce zamykanie taryfy Frii w magentowym systemie na kartę. Użytkownicy, którzy używają aktualnie taryfy Frii i nie dokonają samodzielnie zmiany taryfy, zostaną automatycznie przeniesieni na taryfę GO!

Zobacz: T-Mobile zamyka popularną taryfę. Oto co się stanie z użytkownikami

W stosunku do użytkowników taryfy Frii z aktywną usługą „Internet Connect” albo „Supernet” na karcie EkstraSIM zmiana taryfy na GO! rozpocznie się nieco później, bo 26 lipca 2023 roku. Zmiana taryfy na GO! jest bezpłatna i zostanie potwierdzona SMS-em. Takich użytkowników dotyczą wszystkie informacje, które zostały podanie poniżej.

Zmiana na taryfę GO! spowoduje, że użytkownicy korzystający z ofert:

„Bez limitu za 1 zł dziennie” po zmianie będą korzystać z nielimitowanych rozmów, SMS-ów i 300 MB, płacąc 1 zł za dzień w ramach oferty „GO! XXS”,

„Nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y do wszystkich, Supernet Video i 1 GB za 5 zł” w wersji płatnej oraz na próbę po zmianie będą korzystać z nielimitowanych rozmów i SMS-ów płacąc 25 zł co 30 dni w ramach oferty GO! XS.

Aktywacja nowej oferty, wskazanej powyżej, połączonej z migracją na taryfę GO!, nastąpi w ostatnim dniu cyklu obecnej oferty. Dokonanie zmiany taryfy i aktywacja usługi zostanie potwierdzone SMS-em.

Pozostali użytkownicy (nie korzystający z w/w ofert albo ci, którzy mają ww. ofertę zawieszoną z powodu braku możliwości pobrania opłaty cyklicznej) po zmianie taryfy na taryfę GO! będą mogli wykonywać i obierać połączenia, wysyłać/odbierać SMS-y, MMS-y, korzystać z mobilnego Internetu i z innych usług zgodnie z Cennikiem taryfy GO!. Dokonanie zmiany taryfy zostanie potwierdzone SMS-em.

Po zmianie taryfy na taryfę GO!, użytkownicy nie będą mieli możliwości korzystania z usługi „Internet Connect” ani usługi „Supernet” na karcie Ekstra SIM.

W taryfie GO! Użytkownicy otrzymują gigabajty po każdym doładowaniu. Dodatkowo, za zmianę taryfy na GO! dokonaną od 26 lipca 2023 roku użytkownicy otrzymają od T-Mobile jednorazowy bonus 1000 GB na 365 dni. Po zmianie taryfy okres ważności konta będzie wynosił 365 dni.

Środki zgromadzone z doładowań, znajdujące się na koncie użytkownika przed zmianą taryfy, zostaną przeniesione do nowej taryfy GO! z zastrzeżeniem, że:

jeśli użytkownik miał aktywną ofertę „Nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y do wszystkich, Supernet Video i 1 GB za 5 zł”, to saldo konta zostanie pomniejszone o kwotę wynikającą z aktywacji oferty cyklicznej na nowych warunkach wskazanych powyżej. Jeśli użytkownik nie ma wystarczających środków na aktywację oferty na nowych warunkach, będzie korzystać z usług telekomunikacyjnych, zgodnie z Cennikiem taryfy GO!. W takim przypadku Użytkownik może samodzielnie zlecić aktywację dostępnej oferty na taryfie GO!,

jeśli dotychczasowa data ważności konta jest krótsza niż 365 dni, to zostanie ustawiona nowa, korzystniejsza data, która będzie wynosić 365 dni kalendarzowych na połączenia wychodzące. Do dnia 25 lipca 2023 roku użytkownicy taryfy Frii mogą samodzielnie zmienić taryfę na GO! w dogodnym dla siebie momencie, wybierając jeden z poniższych sposobów: w aplikacji Mój T-Mobile, wysyłając SMS o treści GO na bezpłatny numer 8033, wpisując kod ekspresowy *530*1#, aktywując jedną z ofert „GO!” w taryfie GO! (zgodnie z tabelą poniżej).



Oferta GO! XS GO! S GO! M GO! M+UA GO! L Opłata Cykliczna 25 zł 30 zł 35 zł 40 zł 45 zł Cykl 30 dni Rozmowy do wszystkich sieci w Polsce nielimitowane Rozmowy do sieci Vodafone, Kyivstar i Lifecell w Ukrainie - - - 1500 minut - SMS-y do wszystkich sieci w Polsce nielimitowane MMS-y do wszystkich sieci w Polsce nielimitowane Pakiet internetowy w Polsce - 15 GB 20 GB 20 GB 30 GB Aktywację wybranego wariantu oferty użytkownik może zlecić na jeden z poniższych sposobów W aplikacji Mój T-Mobile wybrana opcja znajduje się w zakładce "Usługi dodatkowe" Kodem ekspresowym *600*1*1# *600*1*2# *600*1*3# *600*1*4# *600*1*5# SMS-em o treści

AKTXS

na numer

8066 o treści

AKTS

na numer

8066 o treści

AKTM

na numer

8066 o treści

AKTMUA

na numer

8066 o treści

AKTL

na numer

8066



Użytkownicy, którzy nie zmienią samodzielnie swojej taryfy Frii na taryfę GO! do 25 lipca 2023 roku, nie muszą podejmować żadnych działań, ponieważ ich dotychczasowa taryfa zostanie automatycznie zmieniona na GO!.

W przypadku braku akceptacji powyższych zmian, Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych do 26 lipca 2023 r. Mamy jednak nadzieję, że pozostaną Państwo w gronie zadowolonych Klientów T-Mobile Polska S.A.

– napisał T-Mobile w swoim komunikacie

Zobacz: W Polsce ruszył darmowy operator komórkowy. Mało kto go chce

Zobacz: Orange: darmowe gigabajty na wakacje. W Polsce i w UE

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Anna Rymsza / Telepolis.pl

Źródło tekstu: T-Mobile