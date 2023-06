Orange: darmowe gigabajty na wakacje. W Polsce i w UE

Zbliżają się wakacje, więc zaczynają się sypać związane z nimi promocje. Orange ogłosił dziś nową okazję dla użytkowników oferty Flex. Do zgarnięcia są grube paczki darmowych gigabajtów, w tym także takie, z których można skorzystać w roamingu UE.

Orange przygotował dla klientów oferty Flex specjalną promocję, dzięki której użytkownikom nie powinno zabraknąć internetu – w Polsce i na zagranicznej wycieczce.

Operator podzielił letnie promocje w Orange Flex na dwa turnusy, aby każdy z użytkowników mógł łatwo dopasować je do swoich wakacyjnych planów. Pierwszy zaczyna się dziś i potrwa do 31 lipca. Drugi obejmuje termin od 1 do 31 sierpnia.

Aby skorzystać z oferty, wystarczy dołączyć do Klubu Flex w aplikacji. Podczas każdego z dwóch turnusów na użytkowników Orange Flex czeka 4 x 20 GB za 0 zł. Kody są ważne przez 30 dni i można je znaleźć w aplikacji.

Dodatkowo na wyjazdy do krajów Unii Europejskiej można zyskać 2 x 2 GB za 0 zł działające w roamingu UE. Kody są aktywne przez 10 dni.

Orange przekonuje także, że wakacje są dobrym czasem, by wypróbować usługę UNLMTD w Orange Flex. Jest to nielimitowany internet, który nie zwalnia nawet przy intensywnym korzystaniu.

W standardowej ofercie Orange proponuje pakiety na 7 i 30 dni, ale na letnie urlopy i przedłużone weekendy przygotował też coś specjalnego – 5 dni UNLMTD za 5 zł. Usługa UNLMTD działa na terenie Polski.

Więcej o zasadach działania oferty UNLMTD w tej informacji:

Orange przygotował też promocje na roaming poza UE. Osoby, które planują urlop poza Unią Europejską, w aplikacji Orange Flex znajdą pakiety roamingowe do wybranych krajów w specjalnych cenach:

Turcja – 1 GB w roamingu za 30 zł,

– 1 GB w roamingu za 30 zł, Czarnogóra – 1 GB w roamingu za 15 zł,

– 1 GB w roamingu za 15 zł, Tajlandia – 1 GB w roamingu za 35 zł,

– 1 GB w roamingu za 35 zł, Izrael – 1 GB w roamingu za 25 zł,

– 1 GB w roamingu za 25 zł, Szwajcaria – 1 GB w roamingu za 20 zł,

– 1 GB w roamingu za 20 zł, Gruzja – 1 GB w roamingu za 70 zł,

– 1 GB w roamingu za 70 zł, Chiny – 1 GB w roamingu za 40 zł.

Kody są ważne przez 14 dni.

Zobacz: Orange ogłasza lato pełne rabatów oraz Internetu bez końca

Zobacz: Orange: nowy prezent czeka na kliknięcie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: Blog Orange Polska