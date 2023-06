Orange: nowy prezent czeka na kliknięcie

Jak w każdą środę, dziś klienci Orange mogą zgarnąć w aplikacji nowy prezent. Podobny bonus pojawiał się już kilka razy, ale ci, którzy z niego dotąd nie korzystali, teraz mają okazję, by to zrobić.

Po wczorajszym, przegranym przez Polskę meczu z Mołdawią Orange rozdawał gigabajty za gole – wciąż jeszcze prawie do końca dnia można zgarnąć gratisowe 10 GB. W takiej sytuacji trudno było oczekiwać, że w cośrodowej akcji dla użytkowników aplikacji „Mój Orange” dziś również pojawią się gigabajty.

Zamiast tego operator zachęca do bezpłatnego skorzystania z usługi Zabezpiecz PESEL. Aktywując ją, użytkownik będzie mógł przez 60 bezpłatnie sprawdzać, o co w tym chodzi. Po dwóch miesiącach koszt usługi wyniesie 9,99 zł, ale w każdej chwili można ją wyłączyć.

Żeby odebrać bonus od operatora, trzeba wejść do aplikacji „Mój Orange”, a w niej do zakładki „Dla Ciebie” i tam nacisnąć „Tak, chcę niespodziankę” w terminie do 27 czerwca, czyli przyszłego wtorku. Zgodnie z zasadami akcji, część użytkowników może znaleźć tam inny bonus. Oferta skierowana jest do abonamentowych klientów Orange.

Usługa Zabezpiecz PESEL przez całą dobę, siedem dni w tygodniu monitoruje numer PESEL użytkownika i zapewnia ochronę danych przed oszustami. Pozwala uniknąć skutków wyłudzenia lub wykradzenia danych, które złoczyńca mógłby wykorzystać, by zaciągnąć kredyt, pożyczkę, kupić coś na raty lub wykupić usługę – oczywiście na rachunek ofiary.

Zabezpiecz PESEL pozwala też sprawdzić, czy ktoś nie użył danych w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Usługa wysyła natychmiastowe powiadomienie SMS w sytuacjach, gdy ktoś bierze pożyczkę na wyłudzone dane, założy firmę z użyciem numeru PESEL klienta, złoży zapytanie do Krajowego Rejestru Długów czy też gdy użytkownik zostanie dopisany do KRD.

W każdej sytuacji operator zapewnia pomoc od zespołu profesjonalistów, którzy poinformują, gdzie przestępcy próbowali posłużyć się danymi i co dalej robić. Użytkownik otrzyma instrukcję postępowania pozwalającą ograniczyć skutki wyłudzenia danych.

Korzystając z usługi, można też sprawdzić wiarygodność finansową firm np. dewelopera czy biura podróży.

