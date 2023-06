Orange zabierze od ciebie gigabajty i zrobi z nich dobry użytek

Orange ruszył z nową odsłoną akcji EKO GB w ofercie Orange Flex. Dzięki gigabajtom oddanym operatorowi użytkownicy mogą się przyczynić do ochrony polskich lasów. Nowy cel to 10 000 m2 bezpiecznego lasu.

Orange zachęca klientów oferty Flex, by dołożyli gigabajty do ochrony dojrzałych lasów w Polsce. Żeby przyłączyć się do inicjatywy, trzeba wejść do aplikacji, wybrać opcję Przekaż GB i potem EKO GB.

Każde 90 GB to metr kwadratowy lasu. Operator chce zebrać 900 000 GB, by ochronić 10 000 m2 dojrzałego lasu.

Orange przekonuje, że dotychczasowe edycje EKO GB cieszyły się ogromną popularnością. Dzięki udziałowi klientów w akcji operator posadził 58 000 m2 bioróżnorodnych i wieczystych lasów w Polsce. Nad wszystkim czuwała Fundacja Las Na Zawsze, z którą Orange stale współpracuje. Wchodząc na stronę https://flex.orange.pl/eko, można zobaczyć, gdzie rosną lasy posadzone dzięki akcji EKO GB.

Tym razem akcja Orange ma nieco inny charakter.

Sadzenie nowych lasów jest ważne, ale jeszcze istotniejszy wpływ na środowisko ma ochrona już istniejących, dojrzałych drzew. To one każdego dnia „pracują” na nasz i planety dobrostan. Obie kwestie: sadzenie i ochrona lasów mocno leżą nam na sercu. Orange Flex nieprzypadkowo jest usługą neutralną dla klimatu

– wyjaśnia Orange na firmowym blogu.

Operator zwraca uwagę, że dzięki akcji można zadbać o cały ekosystem leśny, który jest naturalnym schronieniem dla różnorodnych organizmów. Dojrzałe lasy, które Orange obejmie ochroną, nie zostaną wycięte, za to będą trwać w spokoju i zmieniać się w naturalnych cyklach życia.

Organizatorzy akcji podkreślają, że choć las nie jest w stanie powstrzymać zmian klimatu, to znacząco pomaga je łagodzić. Chroni glebę przed pustynnieniem, zatrzymuje wodę, obniża temperaturę, podnosi poziom wilgoci, oczyszcza powietrze z pyłów oraz zanieczyszczeń, a także jest domem i źródłem pokarmu dla setek organizmowi służąc ochronie bioróżnorodności.

Dołączycie proszę, bo bez Was się nie uda – apeluje na Twitterze Wojtek Jabczyński, rzecznik Orange.

Chcecie dołożyć gigabajta do ochrony dojrzałych lasów w Polsce? Nic prostszego. Ruszyliśmy z nową odsłoną akcji EKO GB w #OrangeFlex. Każde przekazane 90 GB = m2 bezpiecznego lasu. Nasz cel 10 000 m2. Dołączycie proszę, bo bez Was się nie uda 🫶🌳🌲 #OrangeGoesGreen… pic.twitter.com/WrDb94669I — Wojtek Jabczyński (@RzecznikOrange) June 16, 2023

Zobacz: Orange ma nowe za darmo. Podajemy szczegóły

Zobacz: Orange daje gigabajty. Bonus w ofertach na kartę

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: Blog Orange Polska