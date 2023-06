Orange ma nowe za darmo. Podajemy szczegóły

Co tym razem przygotował Orange w cośrodowej akcji dla użytkowników apki „Mój Orange”? W kolejnej odsłonie promocji operator proponuje przydatną usługę, którą można za darmo przetestować przez dwa miesiące.

Po Nawigacji Orange, którą tydzień temu operator bezpłatnie udostępnił na dwa miesiące, przyszła kolej na podobny prezent, związany z pozycjonowaniem satelitarnym i sieciowym. Tym razem jest to Lokalizator Orange, czyli usługa pozwalająca na namierzanie swoich bliskich – na przykład seniorów lub dzieci.

Lokalizator Orange w wersji Premium można aktywować od dziś do przyszłego wtorku, 20 czerwca. Usługa będzie przez dwa miesiące (60 dni) dostępna za darmo, natomiast po bezpłatnym teście przełączy się na usługę płatną 12 zł miesięcznie, w wersji Standard. Ci, którym Lokalizator nie spodoba się, będą mogli go zawczasu wyłączyć, by nie płacić. Operator w odpowiednim czasie przyśle przypomnienie o wygaśnięciu darmowego okresu.

Żeby odebrać dwumiesięczny okres próbny Lokalizatora Orange, należy zalogować się do aplikacji „Mój Orange”, a w niej do zajrzeć do zakładki „Dla Ciebie” – później pozostaje już tylko potwierdzić odbiór usługi. Promocja przeznaczona jest tylko dla klientów w abonamencie.

Tradycyjnie część klientów Orange może znaleźć w aplikacji prezent alternatywny, na przykład parę darmowych gigabajtów.

Czym jest Lokalizator Orange?

Lokalizator Orange to usługa i aplikacja mobilna, które pozwalają monitorować położenie swoich bliskich z wykorzystaniem ich kart SIM. Jest pomocna, by roztoczyć lepszą kontrolę nad dziećmi i młodzieżą, ale także nad osobami chorymi i seniorami. Dzięki tej usłudze można pomóc bliskim w sytuacji zagrożenia, na przykład, gdy dziecko zboczy z drogi ze szkoły do domu lub dziadek albo babcia zgubią się podczas spaceru po parku.

Usługa pozwala na bieżąco wyszukiwać na mapie, gdzie przebywają objęte opieką osoby. Można także wytyczyć strefy bezpieczeństwa (np. dom, praca, sklep, dziadkowie), a gdy osoby objęte opieką opuszczą te obszary, aplikacja wyśle alert, co pozwoli szybko reagować w sytuacji zagrożenia. Lokalizator Orange pozwala także sprawdzać historię przemieszczania się bliskich.

Oferowany Lokalizator Orange w wersji Standard pozwala namierzyć jedną bliską osobę, która będzie lokalizowana co 5 minut. Można także wytyczyć dwie strefy i sprawdzać historię z 7 dni. W testowej wersji Premium można wybrać trzy osoby, namierzane co minutę, z historią przez 30 dni.

