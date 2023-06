Orange: jest już nowy prezent. Znajdziesz go w aplikacji

Kolejna środa i kolejny prezent w cyklicznej akcji dla abonentów Orange. Tym razem w aplikacji można znaleźć nie gigabajty, lecz usługę, która idealnie sprawdzi się w długi weekend oraz podczas zbliżającego się lata.

Co tydzień w akcji „Środy z Mój Orange” abonamentowi użytkownicy pomarańczowej sieci mogą znaleźć prezenty – bonusy do odebrania przez najbliższy tydzień. Po sutej paczce 30 gigabajtów sprzed tygodnia przyszła kolej na coś innego. Tym razem głównym bonusem jest Nawigacja Orange.

Dokładnie taki sam prezent Orange dawał przed majówką – bo był to czas, gdy wielu z nas wyjeżdżało w Polskę odetchnąć na świeżym powietrzu. Teraz jest kolejna taka okazja – przedłużony (dla niektórych) weekend, czyli czerwcówka. Nawigacja na pewno się więc przyda i teraz.

Jak ostatnio, z aplikacji i usługi Nawigacja Orange można bezpłatnie korzystać przez dwa miesiące – wystarczy więc na czerwiec, lipiec i początek sierpnia. Niektórzy użytkownicy będą mogli nawet skorzystać z bonusu podczas wyjazdu na wakacje.

Bezpłatna nawigacja dostępna będzie przez 60 dni od dnia aktywacji. Na jej dokonanie jest natomiast czas do przyszłego wtorku, 13 czerwca. Po wygaśnięciu darmowego okresu cena za usługę wyniesie 12,99 zł miesięcznie, ale można ją wcześniej wyłączyć.

Z nawigacji można korzystać na terenie Polski. Bonus jak zawsze jest do odebrania w zakładce „Dla Ciebie” po pełnym zalogowaniu się do aplikacji Mój Orange. Część klientów może zobaczyć tam jednak co innego – na przykład paczkę gigabajtów. Oferta przeznaczona jest dla abonamentowych klientów Orange.

Nawigacja Orange to pomarańczowa wersja polskiej aplikacji NaviExpert. Powiązana z nią usługa zapewnia dostęp do aktualizowanych na bieżąco map, które uzupełniane są przez przekazywane na żywo informacje o sytuacji na drogach – korkach, remontach, objazdach, fotoradarach czy patrolach policji. Na tej podstawie nawigacja wskazuje kierowcy, jaką trasa najlepiej jechać, by uniknąć utrudnień w podróży. Wskazówki dotyczące optymalnej trasy podawane są także w trakcie jazdy, wraz ze zmieniającą się sytuacją drogową.

Zobacz: W Orange rusza Zielony Tydzień. To aż 10 dni specjalnych promocji

Zobacz: Orange rozdaje jeszcze więcej GB. Pakiet na cale lato, też w nju mobile

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, Orange, mockuper.net

Źródło tekstu: wł.