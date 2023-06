Orange rozdaje jeszcze więcej GB. Pakiet na cale lato, też w nju mobile

Orange ma nową niespodziankę dla klientów. Choć dziś Dzień Dziecka, to z bonusu mogą skorzystać prawie wszyscy chętni, w tym także klienci nju mobile. Niestety, operator znów pomija część użytkowników.

1 czerwca w Orange świętują nie tylko dzieci. Nasi klienci, w ramach podziękowania – że są z nami, otrzymują pakiety gigabajtów na całe lato. W nju mobile również czekają gorące atrakcje

– zachwala Orange na firmowym blogu.

Z prezentów skorzystać mogą użytkownicy Orange – indywidualni i biznesowi, w tym korzystający z ofert w Orange Love, jednak z wyłączeniem Planu FIRMA, a także klienci ofert na abonament oraz klienci nju na abonament i nju na kartę. Kogo zabrakło? Użytkowników ofert na kartę w Orange. Im najwyraźniej pomarańczowy operator nie dziękuje za bycie razem.

Co zrobić, by otrzymać pakiet 100 GB?

Odbiór pakietu wymaga tylko jednej czynności. Oto co trzeba zrobić:

W Orange: wysłać SMS na nr 80111 o treści 100GB lub zalogować się do aplikacji Mój Orange

lub zalogować się do aplikacji Mój Orange W nju mobile: wysłać SMS na nr 80855 o treści 100GB

Bonus jest bezpłatny. Można go włączyć jeden raz na każdym numerze, do końca czerwca. Gigabajty można wykorzystać do 31 sierpnia, czyli aż do końca wakacji.

Więcej szczegółów znajduje się w regulaminach – Orange i nju mobile.

Dla przypomnienia – od wczoraj Orange rozdaje także bonusy 30 GB internetu w cośrodowej akcji dla klientów abonamentowych.

Zobacz: Orange: wielka paczka gigabajtów do odebrania. Zajrzyj do aplikacji

Zobacz: Orange odkodowuje kanały TV. Jest ich prawie pół setki

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: Blog Orange Polska