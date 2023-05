Orange: wielka paczka gigabajtów do odebrania. Zajrzyj do aplikacji

Takie prezenty w aplikacji nie zdarzają się często. Dziś na użytkowników czeka solidna paczka gigabajtów. Dłuższy jest też czas na jej wykorzystanie.

Co środę w aplikacji „Mój Orange” pomarańczowy operator rozdaje prezenty – gigabajty albo usługi. Tydzień temu było to 7 GB, co niezbyt usatysfakcjonowało niektórych użytkowników, bo chcieliby więcej. Dziś dostają to więcej.

Orange daje 30 GB darmowego internetu

W ostatnią środę maja w aplikacji „Mój Orange” do odebrania jest aż 30 GB darmowego internetu. Takie prezenty rzadko się zdarzają w akcji operatora, a zazwyczaj można było liczyć na od 5 do 15 GB.

Co też ważne, tym razem bonusowe gigabajty przyznawane są nie standardowo do końca cyklu rozliczeniowego, lecz na pełne 30 dni od daty aktywacji. Można więc bez obaw odebrać paczkę już dziś i cieszyć się nią przez praktycznie cały czerwiec. Na aktywację pakietu jest czas do przyszłego wtorku, 7 czerwca 2023 r. Żeby odebrać paczkę, należy przejść do zakładki „Dla Ciebie” w aplikacji „Mój Orange”.

Z darmowych gigabajtów można korzystać na terenie Polski, przeznaczając je na dowolne cele. Bonus jak zawsze dostępny jest tylko dla abonamentowych klientów Orange, więc użytkownicy ofert na kartę muszą zaczekać do pierwszej środy czerwca – wtedy pojawi się bonus i dla nich.

