Orange Polska łączy siły z Orange Cyberdefense

Orange Polska poinformował, że jego analitycy cyberbezpieczeństwa z Security Operations Center będą świadczyć usługi na potrzeby globalnej działalności Orange Cyberdefense. Zespół z Polski zadba o stały monitoring cyberzagrożeń dla klientów biznesowych z całego świata.

Orange Cyberdefense (OCD) to wyspecjalizowana jednostka biznesowa Grupy Orange, dostarczająca zaawansowane usługi cyberbezpieczeństwa dla międzynarodowych przedsiębiorstw. Podpisała ona trzyletnią umowę z Orange Polska, z możliwością jej przedłużenia.

To dla nas ogromne wyróżnienie. Orange Cyberdefense stawia na doświadczenie i wysoką jakość usług, zaufał nam w tak ważnej kwestii jak zapewnienie bezpieczeństwa dużych międzynarodowych firm. Rozwiązania SOC od 10 lat doskonale sprawdzają się na rodzimym rynku, obecnie obsługujemy ponad 1500 firm i instytucji.

– powiedział Przemysław Dęba, dyrektor cyberbezpieczeństwa Orange Polska

Cieszymy się, że będziemy pracować wspólnie z zespołem z Orange Polska, ekspertami w dziedzinie wykrywania i reagowania na cyberzagrożenia. Zwłaszcza CERT Orange Polska cieszy się dużym uznaniem na polskim rynku. Razem będziemy mogli chronić naszych klientów przed wyspecjalizowanymi atakującymi i wyrafinowanymi cyberzagrożeniami, zapewniając najwyższą jakość i efektywność.

– powiedziała Sara Puigvert, wiceprezes odpowiedzialna za globalne działania Orange Cyberdefense

Usługi oferowane na bazie SOC Orange Polska (Security Operations Center – Centrum Zarządzania Operacjami Bezpieczeństwa) polegają między innymi na całodobowym monitoringu systemów informatycznych klientów biznesowych. Do tego celu wykorzystywane są rozwiązania klasy SIEM (Security Information and Event Management) oraz SOAR (Security Orchestration, Automation And Response). Zespół operatorów SOC natychmiast reaguje na zidentyfikowane incydenty i ryzyka, dzięki czemu firmy pomimo zagrożeń powinny zachować ciągłość działania kluczowych systemów biznesowych. Wśród klientów SOC Orange Polska są między innymi duże banki, firmy ubezpieczeniowe czy instytucje publiczne.

Źródło zdjęć: OleksSH / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Orange