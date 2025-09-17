Jest mObywatel Junior. To legitymacja szkolna w smartfonie

Jest już aplikacja mObywatel Junior. Dzięki elektronicznej wersji legitymacji szkolnej, wszystkie najważniejsze dane są zawsze pod ręką. Wystarczy kilka kliknięć, by uruchomić aplikację i uzyskać dostęp do ważnych informacji. Można wybrać własny motyw, dzięki czemu korzystanie z aplikacji powinno być jeszcze przyjemniejsze.

Jak aktywować legitymację w smartfonie?

Proces dodania legitymacji szkolnej zaczyna się od zalogowania się na portal edukacyjny ZPE. Tam szkoła przekazuje specjalny kod QR potrzebny do aktywacji dokumentu. Jeśli szkoła nie jest jeszcze zarejestrowana, należy zgłosić ten fakt w placówce.

Po otrzymaniu kodu QR, cyfrową legitymację można szybko dodać w aplikacji mObywatel Junior. Całość przebiega intuicyjnie. Wystarczy połączyć się z odpowiednią funkcją i podążać za wskazówkami wyświetlanymi na ekranie telefonu.

Wygoda i bezpieczeństwo

Cyfrowa wersja legitymacji to nie tylko wygoda, ale także większe bezpieczeństwo. Uczniowie nie muszą bać się zgubienia tradycyjnego dokumentu, bo wszystko mają w swoim urządzeniu. Dostęp do legitymacji chroniony jest PIN-em lub biometrią ustawioną w telefonie.

Dokument cyfrowy spełnia tę samą rolę, co papierowy. Umożliwia potwierdzanie statusu ucznia i korzystanie z przysługujących zniżek na przejazdy, wycieczki czy w innych instytucjach. Wszystko odbywa się bez ryzyka uszkodzenia dokumentu.

Dla rodziców i młodszych dzieci

Rodzic może dodać legitymację dziecka do swojego profilu w aplikacji. To rozwiązanie szczególnie pomocne dla młodszych uczniów, którzy sami nie zawsze pamiętają o dokumencie. Prosta instrukcja pozwala na szybkie przeprowadzenie całej procedury.

W razie problemów można skorzystać z podpowiedzi dostępnych w aplikacji lub poprosić o pomoc pracowników szkoły. Dodanie cyfrowej legitymacji to bezpłatna, szybka operacja, dostępna dla każdego ucznia i rodzica.