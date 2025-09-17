To koniec eldorado USA. Chińczycy stawiają na własny sprzęt

Tencent ogłosił, że ich infrastruktura obliczeniowa dla sztucznej inteligencji została w pełni dostosowana do obsługi chipów zaprojektowanych w Chinach. To krok, który przybliża jednego z największych nabywców układów NVIDII do korzystania z rodzimego sprzętu. Deklaracja padła 16 września podczas Global Digital Ecosystem Summit, gdzie prezes Qiu Yuepeng potwierdził, że firma wykorzystuje już "główne krajowe układy" i rozwija wokół nich swoją infrastrukturę.

Wygląda na to, że Tencent postawi na rodzinę Huawei Ascend

Choć Tencent nie podał nazw konkretnych akceleratorów, sformułowanie sugeruje wdrożenia produkcyjne, a nie wyłącznie testy. Wiceprezes wykonawczy Dowson Tong Tao-sang dodał, że spółka współpracuje z wieloma chińskimi producentami, aby w każdej sytuacji stosować "najbardziej odpowiedni sprzęt". Długofalowa strategia ma koncentrować się na współprojektowaniu oprogramowania i sprzętu.

Ogłoszenie nastąpiło chwilę po tym, jak chiński urząd ds. regulacji rynku poinformował, że NVIDIA naruszyła przepisy antymonopolowe oraz warunki zatwierdzenia przejęcia Mellanox Technologies. Śledztwo w tej sprawie wciąż trwa, co zwiększa niepewność wokół działalności amerykańskich firm sprzedających rozwiązania dla chińskiego sektora chmurowego i AI, który już teraz podlega surowym ograniczeniom eksportowym ze strony USA.

Dla Tencentu oznacza to konieczność uwzględniania zarówno czynników geopolitycznych, jak i ciągłości dostaw w procesie podejmowania decyzji. Prezes Martin Lau Chi-ping mówił w sierpniu, że spółka ma wystarczające zapasy chipów do treningu modeli i "wiele opcji" w zakresie wnioskowania, co sugeruje wcześniejszą dywersyfikację zakupów.

Jednak dostosowanie oprogramowania do architektur innych niż NVIDIA i ich ekosystem CUDA to głębsza zmiana, w którą Tencent wyraźnie inwestuje. Podobny kierunek obrał start-up DeepSeek, który w sierpniu poinformował, że jego model V3.1 został zoptymalizowany pod kątem krajowych akceleratorów AI nowej generacji.