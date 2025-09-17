Tech

To koniec eldorado USA. Chińczycy stawiają na własny sprzęt

Największy na świecie producent sprzętu do pracy z AI ma coraz większe problemy w Państwie Środka. Wszystko przez politykę Donalda Trumpa.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 20:30
0
Tencent ogłosił, że ich infrastruktura obliczeniowa dla sztucznej inteligencji została w pełni dostosowana do obsługi chipów zaprojektowanych w Chinach. To krok, który przybliża jednego z największych nabywców układów NVIDII do korzystania z rodzimego sprzętu. Deklaracja padła 16 września podczas Global Digital Ecosystem Summit, gdzie prezes Qiu Yuepeng potwierdził, że firma wykorzystuje już "główne krajowe układy" i rozwija wokół nich swoją infrastrukturę.

Wygląda na to, że Tencent postawi na rodzinę Huawei Ascend

Choć Tencent nie podał nazw konkretnych akceleratorów, sformułowanie sugeruje wdrożenia produkcyjne, a nie wyłącznie testy. Wiceprezes wykonawczy Dowson Tong Tao-sang dodał, że spółka współpracuje z wieloma chińskimi producentami, aby w każdej sytuacji stosować "najbardziej odpowiedni sprzęt". Długofalowa strategia ma koncentrować się na współprojektowaniu oprogramowania i sprzętu.

Ogłoszenie nastąpiło chwilę po tym, jak chiński urząd ds. regulacji rynku poinformował, że NVIDIA naruszyła przepisy antymonopolowe oraz warunki zatwierdzenia przejęcia Mellanox Technologies. Śledztwo w tej sprawie wciąż trwa, co zwiększa niepewność wokół działalności amerykańskich firm sprzedających rozwiązania dla chińskiego sektora chmurowego i AI, który już teraz podlega surowym ograniczeniom eksportowym ze strony USA.

Dla Tencentu oznacza to konieczność uwzględniania zarówno czynników geopolitycznych, jak i ciągłości dostaw w procesie podejmowania decyzji. Prezes Martin Lau Chi-ping mówił w sierpniu, że spółka ma wystarczające zapasy chipów do treningu modeli i "wiele opcji" w zakresie wnioskowania, co sugeruje wcześniejszą dywersyfikację zakupów.

Jednak dostosowanie oprogramowania do architektur innych niż NVIDIA i ich ekosystem CUDA to głębsza zmiana, w którą Tencent wyraźnie inwestuje. Podobny kierunek obrał start-up DeepSeek, który w sierpniu poinformował, że jego model V3.1 został zoptymalizowany pod kątem krajowych akceleratorów AI nowej generacji.

Najbardziej prawdopodobnym kandydatem dla wdrożeń Tencentu jest platforma Huawei Ascend, którą na dużą skalę wykorzystuje już ByteDance (TikTok). Nadal jednak pozostaje pytanie, czy podaż sprosta popytowi, zwłaszcza że według szacunków władz USA Huawei w przyszłym roku wyprodukuje jedynie około 200 000 takich układów.

telepolis
AI chiny huawei Nvidia sztuczna inteligencja tencent usa Stany Zjednoczone akcelerator sztucznej inteligencji akcelerator AI
Zródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: South China Morning Post, Tom's Hardware, oprac. własne