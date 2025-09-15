Tech

NVIDIA z karą 1,7 miliarda dolarów? Wszystko przez monopol

Chińska administracja daje jasno do zrozumienia co myśli o ograniczaniu przez Stany Zjednoczone dostępu do najnowszych technologii związanych z AI.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 15 WRZ 2025
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
NVIDIA z karą 1,7 miliarda dolarów? Wszystko przez monopol

Problemy NVIDII w Chinach wciąż się pogłębiają. Państwowy regulator rynku oskarżył firmę o naruszenie lokalnych przepisów antymonopolowych. Według nowych doniesień agencji prasowej Reuters, kara finansowa może wynieść od 1% do 10% rocznych przychodów spółki. Dla Zielonych oznacza to potencjalny cios nawet na poziomie 1,7 miliarda dolarów.

Dalsza część tekstu pod wideo

Doszło do paradoksu - z jednej strony Chiny mają chęć uniezależnienia się, z drugiej potrzebują jak najwyższej mocy obliczeniowej

Postępowanie zostało wszczęte w grudniu 2024 roku i dotyczy warunków przejęcia Mellanox Technologies w 2020 roku. W ramach tamtej transakcji NVIDIA miała zagwarantować zapewnienie ciągłego dostępu Chin do akceleratorów, GPU oraz produktów sieciowych. Pekin twierdzi jednak, że w obliczu obecnych napięć geopolitycznych przepływ tej technologii został ograniczony, co stanowi naruszenie wcześniejszych zobowiązań.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Karta graficzna GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti Gaming OC 16GB DLSS 4
Karta graficzna GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti Gaming OC 16GB DLSS 4
0 zł
2299 zł - najniższa cena
Kup teraz 2299 zł
Karta graficzna PNY GeForce RTX 4060 Ti Verto Dual Fan 8GB DLSS 3
Karta graficzna PNY GeForce RTX 4060 Ti Verto Dual Fan 8GB DLSS 3
0 zł
1799 zł - najniższa cena
Kup teraz 1799 zł
Karta graficzna XFX Swift Radeon RX 9060 XT OC Gaming Edition 16GB
Karta graficzna XFX Swift Radeon RX 9060 XT OC Gaming Edition 16GB
0 zł
1699 zł - najniższa cena
Kup teraz 1699 zł
Advertisement

Jakby tego było mało, Państwo Środka zachęca tamtejsze podmioty do używanie rozwiązań od chińskich firm - m.in. serii Huawei Ascend, w celu uzależnienia się od Zachodu. Wciąż prowadzone są również dochodzenia związane z obecnością rzekomych backdoorów i układów śledzących w najnowszych partiach akceleratorów AI, takich jak NVIDIA H20.

Cała sprawa ma miejsce w momencie, gdy delegacje Stanów Zjednoczonych i Chin prowadzą rozmowy handlowe w Madrycie. Decyzja Pekinu pokazuje, że Państwo Środka nie zamierza rezygnować z ograniczania wpływów amerykańskich gigantów technologicznych na swoim rynku.

Image
telepolis
AI chiny Nvidia usa Stany Zjednoczone GPU akcelerator sztucznej inteligencji akcelerator AI
Zródła zdjęć: NVIDIA
Źródła tekstu: Reuters, Wccftech, oprac. własne