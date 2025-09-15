NVIDIA z karą 1,7 miliarda dolarów? Wszystko przez monopol

Problemy NVIDII w Chinach wciąż się pogłębiają. Państwowy regulator rynku oskarżył firmę o naruszenie lokalnych przepisów antymonopolowych. Według nowych doniesień agencji prasowej Reuters, kara finansowa może wynieść od 1% do 10% rocznych przychodów spółki. Dla Zielonych oznacza to potencjalny cios nawet na poziomie 1,7 miliarda dolarów.

Doszło do paradoksu - z jednej strony Chiny mają chęć uniezależnienia się, z drugiej potrzebują jak najwyższej mocy obliczeniowej

Postępowanie zostało wszczęte w grudniu 2024 roku i dotyczy warunków przejęcia Mellanox Technologies w 2020 roku. W ramach tamtej transakcji NVIDIA miała zagwarantować zapewnienie ciągłego dostępu Chin do akceleratorów, GPU oraz produktów sieciowych. Pekin twierdzi jednak, że w obliczu obecnych napięć geopolitycznych przepływ tej technologii został ograniczony, co stanowi naruszenie wcześniejszych zobowiązań.

Jakby tego było mało, Państwo Środka zachęca tamtejsze podmioty do używanie rozwiązań od chińskich firm - m.in. serii Huawei Ascend, w celu uzależnienia się od Zachodu. Wciąż prowadzone są również dochodzenia związane z obecnością rzekomych backdoorów i układów śledzących w najnowszych partiach akceleratorów AI, takich jak NVIDIA H20.