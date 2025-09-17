Google naprawie poważne błędy w Pixel 10. Nie czekaj z aktualizacją
Google udostępnił drugą wrześniową aktualizację dla serii Pixel 10. Choć paczka waży zaledwie 31 MB, usuwa krytyczne błędy i poprawia stabilność urządzeń.
Druga wrześniowa łatka
Wydana przez giganta z Mountain View nowa aktualizacja trafia do modeli Pixel 10, Pixel 10 Pro i Pixel 10 Pro XL. To już drugi wrześniowy pakiet, bo dwa tygodnie temu urządzenia otrzymały dużą kwartalną aktualizację z wrześniowym poprawkami bezpieczeństwa i pierwszym zestawem ulepszeń Androida 16.
Poprzednia aktualizacja naprawiła problemy z przyciskiem zasilania, stabilnością systemu i wyświetlaniem stron w przeglądarce. Tym razem Google nie zdradza szczegółów. Oficjalny changelog mówi jedynie o naprawie krytycznych błędów i poprawie wydajności oraz stabilności.
Co zostało poprawione?
Paczka oznaczona jako BD3A.250721.001.E1 waży około 31 MB. Nie jest to więc duża aktualizacja, ale jej znaczenie może być istotne. Verizon ujawnił, że poprawiono błąd, przez który część użytkowników widziała na ekranie efekt przypominający śnieg telewizyjny.
W sieci pojawiały się skargi na "fuzzy display", czyli zakłócenia obrazu na wyświetlaczu. Najnowsza aktualizacja powinna raz na zawsze rozwiązać ten problem.
Tylko dla serii Pixel 10
Nowy update dotyczy wyłącznie najnowszych smartfonów Google – nie trafił do starszych modeli. Aktualizację można pobrać ręcznie w ustawieniach telefonu. W zależności od regionu, może się ona pojawić w ciągu kilku najbliższych dni.