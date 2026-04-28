Musisz to wiedzieć przed urlopem. Nowe zakazy dla pasażerów samolotów

Turcja wprowadza nowe ograniczenia dla pasażerów samolotów. Dotyczą one korzystania z powerbanków. Warto przyswoić te wytyczne przed zbliżającym się sezonem urlopowym.

Maciej Sikorski
MACIEJ SIKORSKI
Musisz to wiedzieć przed urlopem. Nowe zakazy dla pasażerów samolotów

Media tureckie donoszą o nowym zakazie wdrażanym przez Turecki Urząd Lotnictwa Cywilnego (SHGM). Dotyczy on ładowania powerbanków na pokładzie samolotów. Jednocześnie instytucja zdecydowanie odradza ładowanie urządzeń z powerbanków i tłumaczy to kwestiami bezpieczeństwa. Podano też, że pasażer może mieć przy sobie maksymalnie dwie przenośne baterie. Prywatne urządzenia załogi również objęte są ograniczeniami.

Warto to wiedzieć przed wylotem z Polski

Sprawa jest o tyle istotna dla Polaków, że Turcja od lat pozostaje jedną z najpopularniejszych destynacji urlopowych. Obok Grecji, Egiptu czy Hiszpanii, to właśnie kraj leżący w Azji Mniejszej ściąga na wypoczynek setki tysięcy osób znad Wisły. Niepewna sytuacja w regionie Zatoki Perskiej może sprawić, że na wypoczynek w Turcji w tym roku zdecyduje się jeszcze więcej Polaków.

Suszarka do naczyń BRABANTIA Sink Side 139482 Ciemnoszary
Komputer All in One HP 27-cr0232nw 27" IPS R5-7520U 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home
Radio NEDIS RDDBCR2000GN Cyfrowe Przenośne Czarno-zielony
Linie lotnicze chcą poprawić bezpieczeństwo 

Z czego wynikają ograniczenia? Z kwestii bezpieczeństwa. W ten sposób minimalizowane jest ryzyko incydentów (np. pożarów) związanych z bateriami litowo-jonowymi. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że turecki urząd nie jest w tym zakresie pionierem. Na początku tego roku mogliście przeczytać w serwisie Telepolis, że ograniczenia wprowadza Lufthansa. Niemiecki przewoźnik co prawda pozwala na zabieranie ze sobą na pokład powerbanków, ale zakazuje ich użytkowania.

W połowie ubiegłego roku nowe wytyczne w tym temacie wprowadziła Chińska Administracja Lotnictwa Cywilnego. Przewidują one, że powerbank wnoszony na pokład samolotu musi posiadać chiński certyfikat bezpieczeństwa. Zakazano przewożenia modeli, które wycofano ze sprzedaży ze względów bezpieczeństwa. Więcej na ten temat przeczytacie w tym tekście.

Źródła zdjęć: Bjoern Wylezich / Shutterstock.com