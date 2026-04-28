Musisz to wiedzieć przed urlopem. Nowe zakazy dla pasażerów samolotów

Media tureckie donoszą o nowym zakazie wdrażanym przez Turecki Urząd Lotnictwa Cywilnego (SHGM). Dotyczy on ładowania powerbanków na pokładzie samolotów. Jednocześnie instytucja zdecydowanie odradza ładowanie urządzeń z powerbanków i tłumaczy to kwestiami bezpieczeństwa. Podano też, że pasażer może mieć przy sobie maksymalnie dwie przenośne baterie. Prywatne urządzenia załogi również objęte są ograniczeniami.

Warto to wiedzieć przed wylotem z Polski

Sprawa jest o tyle istotna dla Polaków, że Turcja od lat pozostaje jedną z najpopularniejszych destynacji urlopowych. Obok Grecji, Egiptu czy Hiszpanii, to właśnie kraj leżący w Azji Mniejszej ściąga na wypoczynek setki tysięcy osób znad Wisły. Niepewna sytuacja w regionie Zatoki Perskiej może sprawić, że na wypoczynek w Turcji w tym roku zdecyduje się jeszcze więcej Polaków.

Linie lotnicze chcą poprawić bezpieczeństwo

Z czego wynikają ograniczenia? Z kwestii bezpieczeństwa. W ten sposób minimalizowane jest ryzyko incydentów (np. pożarów) związanych z bateriami litowo-jonowymi. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że turecki urząd nie jest w tym zakresie pionierem. Na początku tego roku mogliście przeczytać w serwisie Telepolis, że ograniczenia wprowadza Lufthansa. Niemiecki przewoźnik co prawda pozwala na zabieranie ze sobą na pokład powerbanków, ale zakazuje ich użytkowania.