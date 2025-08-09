Nowy zakaz w samolocie. Wchodzi w życie 1 października

Linie lotnicze Emirates są kolejnymi, które wprowadzają ograniczenia związane z używaniem powerbanków na pokładzie samolotów. Wcześniej na identyczny krok zdecydowała się Chińska Administracja Lotnictwa Cywilnego. Jednak Emirates jest w swoich regułach jeszcze bardziej rygorystyczne.

Dalsza część tekstu pod wideo

Emirates wprowadza ograniczenia

Linie lotnicze Emirates opublikowały nowe zasady dla swoich klientów. Z nich dowiadujemy się o ograniczeniach związanych z wnoszeniem i używaniem powerbanków. O ile wniesienie urządzenia jest dozwolone, tak jego użytkowanie już nie.

Emirates pozwala na wniesienie na pokład jednego powerbanka o pojemności poniżej 100 Wh. Każde urządzenie musi mieć wyraźnie oznaczoną pojemność. Chociaż powerbank możemy mieć przy sobie, to nie możemy go używać. Za jego pomocą nie można ładować żadnego urządzenia. Ładowanie samego powerbanka za pomocą pokładowych źródeł zasilania również jest zabronione.

Powerbanka nie można też trzymać w schowku nad głową. Jedyne pozwolone miejsca to kieszeń fotela lub torba pod siedzeniem pasażera.