T-Mobile. Sprawdź za darmo internet domowy bez limitu

T-Mobile startuje z nową ofertą, w ramach której można przez 30 dni za darmo przetestować usługę nielimitowanego Internetu domowego i potem zdecydować, czy korzystać z niej dłużej.

W kwietniu tego roku T-Mobile wystartował z nową odsłoną Internetu domowego bez limitu danych i bez limitu prędkości. Teraz tę usługę klienci magentowego operatora mogą przetestować za darmo przez 30 dni. Nie ma przy tym znaczenia, czy mieszka się w dużym mieście, czy w małej miejscowości. Wystarczy mieć w domu zasięg sieci T-Mobile.

Testuj przez 30 dni za darmo

Nowa oferta T-Mobile pozwala klientom w ciągu 30 dni od podpisania umowy zdecydować, czy zatrzymują usługę Internetu domowego na dłużej, czy też z niej zrezygnować. Pierwszy miesiąc korzystania z oferty jest całkowicie darmowy, dzięki czemu można spokojnie sprawdzić, czy magentowa domowa sieć spełnia oczekiwania użytkowników.

Po okresie promocyjnym klienci T-Mobile, którzy mają już abonament komórkowy w magentowej sieci, mogą zakupić ofertę nielimitowanego Internetu domowego ze zniżką 20 zł, a więc w ofercie S za 40 zł, w M – 50 zł, w L – 70 zł, a w XL za 110 zł. Szczegóły oferty na infografice poniżej.

Dopasuj router do swojego wnętrza

W ofercie T-Mobile dostępne są zarówno standardowe routery domowe, jak i routery z anteną zewnętrzną, które powinny się dobrze sprawdzić poza dużymi miastami.

Urządzenie TCL LINKHUB LTE Cat13 ma zagwarantować stabilne i szybkie łącze internetowe, umożliwiające oglądanie filmów 4K bez zakłóceń, a ponadczasowy design pasuje do wystroju nowoczesnych mieszkań. Dwuzakresowa sieć WiFi 2,4GHz/5GHz umożliwia bezproblemowe podłączenie zarówno starszych, jaki i nowszych urządzeń. Dzięki złączu LAN (2x) można podłączyć konsolę do gier, co ma zapewnić jeszcze bardziej stabilną rozgrywkę. Ten router dostępny jest w ofertach S, M, L.

Z kolei router domowy 5G z anteną zewnętrzną T-Mobile Internet 5G Home Office – dostępny w ofercie XL – to urządzenie typu FWA (Fixed Wireless Access), które zapewnia stałe, bezprzewodowe łącze internetowe. Stabilne połączenie gwarantowane jest przez specjalnie zaprojektowany system anten (5G/LTE Cat20), dlatego urządzenie może być alternatywą dla łącz światłowodowych. Jego montaż jest prosty i można go ustawić zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku, na przykład na balustradzie balkonowej czy na ścianie. Dzięki specjalnej aplikacja T-Mobile instalacja tego urządzenia jest prosta i szybka.

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis, T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile