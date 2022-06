Orange, Play, Plus czy T-Mobile? Znamy nowe wyniki szybkości w maju 2022

W majowym zestawieniu szybkości internetu według SpeedTest.pl podwójnie zwyciężył Play. A jak wygląda to w pomiarach dokonanych przez użytkowników aplikacji RFBenchmark? Pierwszymi miejscami podzielili się dwaj operatorzy.

Tydzień temu wyniki pomiarów szybkości internetu w Polsce podał SpeedTest.pl, a na pierwszym miejscu pod względem prędkości pobierania (44,3 Mb/s) i wysyłania (11,3 Mb/s) znalazł się Play. Zobaczmy, czy zgadzają się z tym prędkości odnotowane przez RFBenchmark.

RFBenchmark: ile było pomiarów?

Majowe zestawienie operatorów komórkowych RFBenchmark przygotował na podstawie 218 944 pomiarów. Utrzymuje się widoczna różnica między przeprowadzonymi testami w zasięgu technologii LTE (95,13%) i technologii 3D WCDMA (4,87%).

Użytkownicy aplikacji RFBenchmark, którzy dokonywali pomiarów, najczęściej testowali prędkość internetu w zasięgu sieci Play (32,8%) i Orange (33,1%). Rzadziej korzystali z usług sieci Plus (18,8%) oraz T-Mobile (15,3%).

Średnia szybkość pobierania danych

W RFBenchmark nie Play, a T-Mobile okazał się najlepszy pod względem średniej szybkości pobierania danych. W tabeli z wynikiem 35,9 Mb/s wyprzedził Orange (35,2 Mb/s) oraz dwóch pozostałych rywali – Play (33,9 Mb/s) i Plusa (29,1 Mb/s).

Średnia szybkość wysyłania danych

Play utrzymuje za to prowadzenie pod względem średniej prędkości wysyłania danych z wynikiem 18,8 Mb/s. Druga pozycja należy do Orange (17 Mb/s). Na pozostałych miejscach znaleźli się Plus (16,6 Mb/s) i T-Mobile (16,5 Mb/s).

Najniższa wartość ping

W pomiarach wielkości opóźnienia Orange wyprzedziło pozostałych konkurentów i dzięki wynikowi 30,4 ms prowadzi w tabeli najniższych wartości ping. Na kolejnych miejscach znalazł się T-Mobile (32,8 ms), a także Play (34,4 ms) i Plus (35,8 ms).

4G LTE Dostawca Pobieranie Wysyłanie Ping Liczba testów T-Mobile 35,9 Mb/s 16,5 Mb/s 32,8 ms 31960 Orange 35,2 Mb/s 17,0 Mb/s 30,4 ms 68404 Play 33,9 Mb/s 18,8 Mb/s 34,4 ms 69650 Plus 29,1 Mb/s 16,6 Mb/s 35,8 ms 38281



Szybkość internetu 3G

RFBenchmark prowadzi także zestawienia prędkości w 3G. Tu na pierwszej pozycji w szybkości pobierania znalazł się Plus z rezultatem 6,7 Mb/s. Na drugiej ulokował się T-Mobile z wynikiem 4,7 Mb/s, a kolejne przypadły Orange (4,1 Mb/s) i Play (2,9 Mb/s).

Najszybsze wysyłanie w 3G odnotowali użytkownicy Orange (2,8 Mb/s ) oraz T-Mobile (2,7 Mb/s). Plus wypadł nieco gorzej (2,4 Mb/s), zaś ostatnie miejsce należy do Play (1,4 Mb/s).

3G Dostawca Pobieranie Wysyłanie Ping Liczba testów Plus 6,7 Mb/s 2,4 Mb/s 52,6 ms 2851 T-Mobile 4,7 Mb/s 2,7 Mb/s 57,0 ms 1580 Orange 4,1 Mb/s 2,8 Mb/s 49,7 ms 4062 Play 2,9 Mb/s 1,4 Mb/s 53,7 ms 2143

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: RFBenchmark