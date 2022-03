Najszybszy Internet jest w Chile. A jak wypada Polska?

Firma Ookla opublikowała najnowszy ranking Speedtest Global Index. Wynika z niego, że w lutym 2022 roku najszybszy Internet stacjonarny (mediana) był w Chile. Polska zanotowała mały spadek w tym zestawieniu, ale ze wzrostem szybkości.

W lutym 2022 roku mediana szybkości Internetu mobilnego na świecie wyniosła 29,91 Mb/s / 8,53 Mb/s (download / upload). Na najszybsze pobieranie danych z sieci mogli liczyć mieszkańcy Zjednoczonych Emiratów Arabskich (133,51 Mb/s) oraz Norwegii (118,58 Mb/s). Z kolei szybkość Internetu stacjonarnego na świecie (mediana) to 60,76 Mb/s / 25/95 Mb/s. W tym przypadku na prowadzenie wysunęło się Chile (197,59 Mb/s), które wyprzedziło Singapur (197,59 Mb/s) oraz Monako (188,66 Mb/s).

Polska na tle reszty świata

W Polsce mediana szybkości Internetu mobilnego osiągnęła w poprzednim miesiącu 36,61 Mb/s dla pobierania danych oraz 7,76 Mb/s dla ich wysyłania. Dało to nam 47. miejsce na świecie, z wynikiem zbliżonym do takich państw, jak Włochy, Hiszpania czy Wietnam. Nieco lepiej sytuacja wygląda u nas w przypadku Internetu stacjonarnego. Mediana szybkości pobierania danych wyniosła w lutym 87,55 Mb/s, a wynik 29,12 Mb/s to mediana szybkości wysyłania danych do Internetu. Pod względem szybkości pobierania danych przez łącza stacjonarne Polska znalazła się na 36. miejscu na świecie, w towarzystwie takich krajów, jak Andora czy Finlandia.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Speedtest.net

Źródło tekstu: Speedtest.net