Polskie 5G? Liczy się tylko Plus

Na całym świecie trwa wdrażanie i rozwój sieci 5G. Dzieje się to również w Polsce, choć w ograniczonym zakresie. UKE wciąż nie przydzielił operatorom nowych częstotliwości na potrzeby usług w technologii 5G, więc ci wykorzystują do tego posiadane już zasoby. Z jakim skutkiem? To postanowiła sprawdzić firma Notel Poland, która bada ten temat w różnych miejscach w naszym kraju.

Niemal 2 lata temu, 11 maja 2020 roku, Plus uruchomił pierwszą w Polsce komercyjną sieć 5G. Zielony operator przeznaczył na ten cel blok o szerokości 50 MHz z pasma 2600 MHz TDD (n38 i n41), który wcześniej wykorzystywany był do świadczenia usług w technologii LTE. Dzięki temu 5G Plusa powinno osiągać prędkość do 600 MHz, bez agregacji pasm. Z agregacją możliwości są jeszcze większe – operator poinformował pod koniec 2021 roku o osiągnięciu prędkości 1 Gb/s.

Plus to oczywiście nie jedyna sieć w Polsce, która oferuje swoim klientom usługi 5G. Wkrótce swoje sieci 5G uruchomili Orange, Play i T-Mobile. Oni jednak wykorzystują do tego dynamiczne współdzielenie pasma 2100 MHz (n1) pomiędzy LTE i 5G z wykorzystaniem rozwiązania DSS (Dynamic Spectrum Sharing). Teoretycznie powinno się to przełożyć na niższe prędkości niż w przypadku Plusa. Czy tak jest rzeczywiście? Na to pytanie odpowiadają wyniki testów przeprowadzonych przez specjalistów z firmy Notel Poland.

Badania jakości i prędkości Internetu 5G były prowadzone w stabilnych warunkach radiowych i bezruchu, za pomocą urządzeń Xiaomi Mi 11. Smartfon ten obsługuje pozwala korzystać z sieci 5G we wszystkich pasmach, które są do tego wykorzystywane przez telekomy w Polsce. Jakość 5G sprawdzano w wybranych lokalizacjach w największych miastach i aglomeracjach miejskich w Polsce.

Stan wdrożenia sieci 5G w Polsce – podsumowanie badań

Zasięg sieci 5G w Polsce

Pierwszy wniosek, jaki się nasuwa po lekturze kolejnych raportów z badań jakości sieci 5G w Polsce, dotyczy zasięgu tej technologii u różnych operatorów telekomunikacyjnych. Play, Plus i T-Mobile oferują 5G we wszystkich lokalizacjach, w których wykonano badania. Z kolei zasięg sieci 5G pomarańczowego operatora wciąż pozostaje w tyle za konkurencją, nie docierając między innymi do takich miast, jak Szczecin, Olsztyn, Białystok, Bydgoszcz czy Radom.

Pobieranie danych z Internetu

Jednym z najważniejszych parametrów połączenia internetowego jest szybkość, z jaką możemy pobierać dane z sieci. Ma to ogromne znaczenie nie tylko podczas ściągania plików z Internetu, ale również podczas strumieniowania wideo w wysokiej rozdzielczości z popularnych serwisów VOD.

Testy firmy Notel Poland pokazały, że największą prędkość pobierania danych oferuje sieć 5G Plusa. Średni wynik downloadu dla tego telekomu przekraczał w niektórych miastach 300 Mb/s (Szczecin i Warszawa), a maksimum przekroczyło 400 Mb/s. Największą szybkość pobierania danych przy użyciu sieci 5G Plusa osiągnięto w Galerii Klif w Gdyni – 503,8 Mb/s (wykres poniżej). Z kolei w Netto Arenie w Szczecinie odnotowano wynik na poziomie 481,1 Mb/s.

Średnia szybkość pobierania danych w przypadku sieci 5G pozostałych operatorów jest na ogół dużo niższa, czasem nawet o 200 Mb/s lub więcej. Najszybszy z tej trójki okazał się T-Mobile, choć w Bydgoszczy dał się wyprzedzić sieci Play i zajął ostatnie miejsce (Orange nie oferuje tam usług 5G). Najlepszy średni wynik Magentowi osiągnęli w Białymstoku (214,1 Mb/s), niewiele ustępując Plusowi (233,9 Mb/s). Najwolniejsze 5G pod względem pobierania danych było w sieci Orange lub Play, zależnie od miasta.

Powyższe prędkości dotyczą korzystania wyłącznie z sieci 5G. A jak często z nich korzystano? W przypadku Plusa było to na ogół niemal 100% połączeń. W przypadku pozostałych sieci bywało różnie w różnych miastach. Czasem było to prawie 100%, a czasem zaledwie 7% (Play w Łodzi, wykres poniżej).

Wysyłanie danych do Internetu

O ile w przypadku pobierania danych z sieci wyraźnie widać najszybszego operatora, o tyle w przypadku wysyłania danych takiego nie ma. W niektórych miastach wygrał Orange (Rzeszów, Warszawa i Wrocław), w innych Play (Lublin, Bydgoszcz, Szczecin, Trójmiasto, Olsztyn i Białystok), a jeszcze w innych T-Mobile (Kraków, GOP, Łódź, Radom i Poznań). W żadnym mieście czy aglomeracji na pozycji lidera pod względem średniej prędkości uploadu nie znalazł się Plus.

Najwyższe średnie prędkości wysyłania danych najczęściej mieściły się w zakresie od 50 do 70 Mb/s. Rekordowe wyniki odnotowano nad Jeziorem Maltańskim w Poznaniu – 96,2 Mb/s w sieci T-Mobile i 92,7 Mb/s w sieci Orange (wykres poniżej).

Wideo 4K: czas buforowania i stabilność

Specjaliści z firmy Notel Poland przyjrzeli się również streamingowi wideo w jakości 4K, wykorzystując do tego dostępne sieci 5G. Zmierzono czas buforowania wybranego filmu oraz obserwowano przerwy w transmisji.

Gdzie czas buforowania był najniższy? Nie zawsze był to Plus, który najlepszy wynik (najkrótszy czas) osiągnął w Krakowie, GOP, Bydgoszczy, Łodzi, Szczecinie, Poznaniu, Trójmieście i Białymstoku. Orange pod tym względem okazał się najlepszy w Radomiu, Wrocławiu i Olsztynie, a Play w Lublinie (wykres poniżej) i Rzeszowie. T-Mobile nigdzie nie znalazł się na prowadzeniu.

Plus jednak okazał się najlepszy w kontekście przerw w odtwarzaniu filmu 4K, osiągając w większości miast 100% odtworzeń bez przycięć. Całkiem nieźle poszło też sieci T-Mobile, gdzie również w wielu przypadkach osiągnięto wynik 100%. Najgorzej w większości miast było w przypadku sieci Orange, gdzie poziom nieprzerywanych odtworzeń filmu 4K miał najczęściej wartość z zakresu 80-90%, a także w Play, który w Szczecinie i Poznaniu osiągnął wynik poniżej 80% odtworzeń bez przerw.

5G w Polsce – co dalej?

Aby sieci 5G mogły rozwinąć skrzydła i zaoferować wyższe prędkości i niskie opóźnienia, potrzebne są odpowiednie zasoby radiowe o częstotliwościach wyższych niż w przypadku LTE. 6 marca 2020 roku Urząd Komunikacji Elektronicznej ogłosił aukcję na cztery bloki o szerokości 80 MHz każdy z pasma 3600 MHz. Jednak z powodu zawirowań związanych z pandemią COVID-19 aukcja została unieważniona.

Na kolejną aukcję wciąż czekamy. Prezes UKE poinformował niedawno, że ta może zostać ogłoszona 2-3 miesiące po przyjęciu nowelizacji ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Jest więc światełko w tunelu, że w końcu doczekamy się sieci 5G w Polsce działającej tak, jak tego oczekiwaliśmy u wszystkich operatorów.

Źródło zdjęć: Shutterstock, RFBenchmark.pl