Trochę szok. Play liderem szybkości

Kto oferował najszybszy Internet mobilny lub domowy w maju? Najnowszy ranking serwisu SpeedTest.pl może Cię zaskoczyć. Play i Plus nie oblegają już tyłów w klasyfikacji mobilnej, a UPC oraz Inea dały się wyprzedzić magentowym w zestawieniu łączy stacjonarnych.

Przez wiele miesięcy w rankingach szybkości Internetu w Polsce, prezentowanych przez serwis SpeedTest.pl, wiało nudą. Kolejność ostatnio wcale się nie zmieniała lub zmieniała w niewielkim i raczej przewidywalnym stopniu. To się jednak zmienia w najnowszych zestawieniach, w których pierwsze miejsce (a w rankingu mobilnym miejsca) nie były wcześniej takie oczywiste.

Majowy ranking powstał na podstawie 3 mln pomiarów wykonanych, w tym 828 tys. w aplikacjach mobilnych.

Internet domowy

W maju tego roku średnia szybkość Internetu domowego w Polsce wyniosła 106,1 Mb/s dla pobierania danych (+0,3 Mb/s miesiąc do miesiąca) oraz 41,1 Mb/s dla ich wysyłania (+0,2 Mb/s). Średni ping wyniósł 23 ms (bez zmian).

UPC spadło z tronu, dając się wyprzedzić Magentowym. T-Mobile Stacjonarny pozwalał swoim klientom pobierać dane z Internetu ze średnią szybkością 201,5 Mb/s. Mała zmiana w kolejności nastąpiła również na dole tabeli, gdzie Plus przegonił komórkową ofertę Orange.

Pozycja Nazwa dostawcy Prędkość pobierania [Mb/s] Prędkość wysyłania [Mb/s] PING [ms] Liczba testów 1. T-Mobile Stacjonarny 201,5 91,9 16 32 tys. 2. UPC 200,4 38,7 18 186 tys. 3. Inea 194,0 181,8 11 71 tys. 4. Vectra 169,9 37,4 22 138 tys. 5. Toya 157,3 33,9 12 29 tys. 6. Orange 144,1 48,7 21 343 tys 7. Multimiedia 135,4 30,0 26 62 tys. 8. Netia 123,0 53,7 20 97 tys. 9. Exatel 92,3 41,6 16 14 tys. 10. Play 29,2 12,2 34 139 tys. 11. T-Mobile 25,6 10,9 32 202 tys. 12. Plus 22,0 9,3 41 145 tys. 13. Orange Mobile 20,2 8,6 31 119 tys.



Chociaż T-Mobile Stacjonarny wygrał w rankingu Internetu domowego, dotyczącym całej Polski, nie znalazł się na pozycji lidera w rankingu wojewódzkim. UPC było najszybsze w czterech województwach, a Inea w jednym.

Światłowód FTTH

W majowym rankingu Internet światłowodowego w technologii FTTH nastąpiła jedna zmiana w stosunku do kwietnia: Inea dała się zepchnąć na trzecie miejsce przez Netię.

Pozycja Nazwa dostawcy Prędkość pobierania [Mb/s] Prędkość wysyłania [Mb/s] PING [ms] Liczba testów 1. Orange 232,2 77,7 11 184 tys. 2. Netia 221,0 93,6 13 18 tys. 3. Inea 219,0 217,7 10 53 tys. 4. T-Mobile Stacjonarny 202,1 92,2 16 32 tys. 5. Toya 173,2 36,7 8 9 tys.



Internet mobilny

Średnia szybkość pobierania danych przez Internet mobilny w Polsce wyniosła w maju 41,6 Mb/s, a wysyłania – 10,4 Mb/s. To odpowiednio o 1,3 Mb/s i 0,7 Mb/s mniej niż miesiąc wcześniej. Średni ping urósł do 33 ms. Kolejność operatorów zupełnie się zmieniła. Play, który w kwietniu był wiceliderem rankingu, w maju wygrał. Z kolei Plus, który od dawien dawna oblegał ostatnie miejsce, trafił na pozycję numer 2. Podium zamyka T-Mobile, a Orange zajął miejsce Zielonych.

Pozycja Nazwa dostawcy Prędkość pobierania [Mb/s] Prędkość wysyłania [Mb/s] PING [ms] Liczba testów 1. Play 44,3 11,3 34 75 tys. 2. Plus 41,4 10,4 37 57 tys. 3. T-Mobile 41,4 10,0 32 56 tys. 4. Orange 39,1 9,7 28 66 tys.



W maju Play był najszybszy w siedmiu województwach, Plus w sześciu, a T-Mobile w pozostałych trzech.

Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć na stronie speedtest.pl w zakładce ranking.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Speedtest.pl