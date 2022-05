Polskie 5G na tle reszty regionu. Jest źle

Polska ma najwolniejsze 5G w Europie Środkowo-Wschodniej. Gdy porównamy się z przodującą pod tym względem Bułgarią, wypadamy bardzo źle.

5G w Europie Środkowo-Wschodniej

Firma Ookla (prowadzi serwis speedtest.net) przyjrzała się rozwojowi sieci 5G w ośmiu państwach Europy Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce. Według danych GSM Inteligence, 24 z 31 operatorów uruchomiło w nich usługi 5G. Do ich świadczenia wydzielono trzy pasma:

dolne pasmo: 700 MHz (703 – 733 MHz i 758 – 788 MHz),

średnie pasmo: 3,6 GHz (3400 – 3800 MHz),

wysokie pasmo: 26 GHz (co najmniej 1000 MHz w zakresie 24 250 – 27 500 MHz).

Co ciekawe, Polscy operatorzy obecnie nie wykorzystują żadnego z powyższych pasm do komercyjnego świadczenia usług 5G. Wciąż czekamy między innymi na uruchomienie nowej aukcji, która ma rozdzielić zasoby radiowe ze średniego pasma (tzw. pasmo C). Taka aukcja miała wystartować w 2020 roku, ale została odwołana zanim się na dobre zaczęła. Głównym winowajcą była rozwijająca się właśnie pandemia COVID-19. W Polsce problemy sprawia również pasmo 700 MHz, którym ma się zajmować jeden państwowy operator. Wymaga ono koordynacji działań z państwami sąsiednimi, w tym Rosją.

A jak jest w innych państwach regionu? Z przedstawionych przez Ooklę danych wynika, że Słowenia i Chorwacja wykorzystują wszystkie trzy pasma 5G, Czechy, Słowacja i Węgry dwa pasma (bez pasma wysokiego), natomiast Rumunia i Bułgaria jedno pasmo (średnie).

Sieci 5G mają oferować między innymi wysoką prędkość transmisji danych. A jak to obecnie wygląda w regionie CEE (Central and East Europe, Europa Środkowo-Wschodnia)? Jeśli popatrzymy na medianę szybkości pobierania danych w różnych państwach naszej części Starego Kontynentu, to najlepiej wypada Bułgaria (406,97 Mb/s). Polska w tym zestawieniu zajęła ostatnie miejsce (73,12 Mb/s).

Słabe wyniki 5G w Polsce to przede wszystkim efekt braku możliwości skorzystania z dedykowanych pasm 5G. Operatorzy w naszym kraju wykorzystują do tego zasoby radiowe, które były przeznaczone do świadczenia usług w starych technologiach: 2600 MHz w Plusie oraz 2100 MHz w Orange, Play i T-Mobile.

Bułgaria ma nie tylko najszybsze 5G, ale również najwyższy odsetek użytkowników urządzeń obsługujących 5G, którzy spędzają większość czasu w sieciach 5G (5G Availability), wynoszący w 1Q2022 30,5%. W Polsce ten sam wskaźnik wyniósł poniżej 10%.

Jeśli chodzi o odsetek smartfonów 5G, które trafiają na rynek, pierwsze miejsce zajęły Węgry (65,1% w 4Q2021). Polska zajęła przedostatnie miejsce (ponad 30%).

A tak wygląda porównanie szybkości i dostępności 5G w stolicach ośmiu państw Europy Środkowo-Wschodniej. Tu również na pierwszym miejscu jest Bułgaria i jej stolica Sofia. Koniec stawki oblega Warszawa.

Polakom potrzebna jest edukacja na temat 5G

Polska zajęła ostatnie miejsce w rankingu mediany prędkości pobierania 5G, a jej prędkości 5G były nieco ponad dwukrotnie wyższe niż 4G. To jedyny kraj, który nie przyznał jeszcze pasma 5G. Co jednak ważniejsze, wydaje się również, że polscy użytkownicy końcowi nie widzą dodatkowych korzyści, jakie może przynieść 5G, co zmniejsza popyt.

Według badania przedsiębiorstw UKE, 78,2% firm w Polsce słyszało o 5G. To dobry wynik. Jednak większość z nich twierdzi, że obecne parametry mobilne są wystarczające do prowadzenia działalności biznesowej w trzech miarach: szybkości (88,6%), niezawodności (86,7%) i wydajności (85,9%). Biorąc pod uwagę, że obecne sieci 5G w Polsce nie spełniają obietnic dotyczących szybkości gigabitowej, nie jest to zaskakujące.

Z punktu widzenia polskiego konsumenta termin 5G zna 73,8%. Ma to jednak wadę, ponieważ nieco ponad połowa respondentów (57,4%) uważa, że ​​5G stanowi zagrożenie dla zdrowia.

Na pytanie, jakie są kluczowe zalety sieci 5G, prawie połowa respondentów (47,5%) twierdzi, że 5G będzie szybsze i wydajniejsze niż 4G. Mniej niż jedna trzecia (31%) widzi, że sieci 5G ułatwiają ludziom życie. Trzecią preferowaną opcją jest zdolność 5G do wzmocnienia i modernizacji polskiej gospodarki. Jednak 18% nie widzi pozytywnych perspektyw korzystania z sieci 5G. To może częściowo tłumaczyć, dlaczego 5G Availability w Polsce wynosi poniżej 10%.

W 5G nie chodzi tylko o szybkość. 5G jest postrzegane jako sposób na wniesienie dodatkowej wartości do gospodarki i społeczeństwa. Według badania przeprowadzonego przez Ericsson Polska, polska gospodarka może zyskać ponad 17 miliardów euro na wdrożeniu 5G do 2040 roku. Biorąc pod uwagę brak jasnego harmonogramu aukcji 5G, ryzyko, że Polska będzie dalej odstawać od swoich konkurentów jest realne.

5G w Polsce

Sieć Plus jako jedyna w Polsce wykorzystuje do świadczenia usług 5G wydzielone pasmo z zakresu 2600 MHz, dzięki czemu jego użytkownicy mogą pobierać dane z Internetu z największą prędkością. Zielony operator pozostawia resztę stawki daleko z tyłu. Wysyłanie danych do Internetu jest jednak najszybsze w Orange.

Co ciekawe, jeśli chodzi o wskaźnik 5G Availability (odsetek użytkowników urządzeń obsługujących 5G, którzy spędzają większość czasu w sieciach 5G), Plus wypada najsłabiej. W tej kategorii najlepszy okazał się Play. Jest to o tyle zaskakujące, że sieć 5G Play niekoniecznie ma największy zasięg. Na koniec 2021 roku zasięg sieci 5G Plusa objął 19 mln osób, następny był Play z ponad 13 mln, T-Mobile (11 mln) i Orange (6,3 mln). Przekładając to na pokrycie populacji przy użyciu danych ze spisu powszechnego z 2021 roku (38,18 mln osób), oznacza to pokrycie populacjiodpowiednio w 50%, 34%, 29% i 17%.

Jak podaje firma Ookla, Play miał najlepsze 5G Availability prawdopodobnie ze względu na agresywny marketing i rabaty w połączeniu z dużym portfolio urządzeń 5G i najtańszymi taryfami. Niedawno operator sieci Play pozyskał z BGK kredyt w wysokości 500 mln zł (107 mln euro) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC), który posłuży również do uruchomienia usług 5G.

Operatorzy komórkowi w Polsce wciąż inwestują w rozwój sieci 5G. Na przykład T-Mobile rozszerzył swoją współpracę z Nokią o modernizację sieci RAN, a także wdrożenie usług 5G. Operator planuje wykorzystanie 4G i 5G DSS w dolnym paśmie oraz, gdy będzie to możliwe, w paśmie 3,6 GHz na gęstych obszarach miejskich. T-Mobile chce zakończyć 2022 rok z 3500 stacjami bazowymi 5G i 30% populacji Polski w zasięgu magentowego 5G. T-Mobile wyłączył swoją sieć 3G w paśmie częstotliwości 2100 MHz w październiku 2021 roku, rozpoczął również zamykanie sieci 3G, mając na celu wykorzystanie 900 MHz dla 3G i zmianę jej na LTE i 5G w 2023 roku.

Przeszkodą w osiągnięciu szerokiej dostępności 5G są kontrowersje wokół aukcji 5G. W październiku 2019 roku operatorzy komórkowi z Wielkiej Czwórki (Orange, Play, Plus i T-Mobile), państwowy operator telekomunikacyjny Exatel oraz Polski Fundusz Rozwoju (PFR) podpisali porozumienie w sprawie budowy ogólnopolskiej infrastruktury. Będzie ona własnością państwa za pośrednictwem jednostki specjalnego przeznaczenia – Polskie 5G. Polski regulator zaproponował przydzielenie temu nowemu podmiotowi całego pasma 700 MHz (2 x 30 MHz), z myślą o zapewnieniu w pierwszej kolejności łączności dla służb porządkowych i ratowniczych, a jednocześnie udostępnienie go wszystkim operatorom. Pasmo 700 MHz ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia szerokiego zasięgu i penetracji wewnątrz budynków.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Ookla