Play łączy siły z UPC. Usługi nawet 2 lata za darmo

UPC przeszło do Play, wić Fioletowi zaprezentowali nową, wspólną ofertę. Klienci obu operatorów mogą skorzystać ze specjalnej promocji i zyskać nawet 2 lata abonamentu za darmo.

na początku kwietnia tego roku informowaliśmy, że Play sfinalizował transakcję przejęcia UPC Polska. Po niecałych dwóch miesiącach od tego momentu przyszedł czas na ogłoszenie nowej, wspólnej promocji, która ma lepiej zintegrować klientów obu operatorów. Jest ona swego rodzaju zaproszeniem, żeby wymieniać się klientami.

Wybierz usługi UPC i zyskaj 2 lata abonamentu Play za darmo

UPC to ogólnopolski dostawca usług Internetu oraz telewizji, również w jakości 4K. Decydując się na jeden z pakietów usług dla domu UPC, składający się z:

Internetu światłowodowego do 1 Gb/s oraz telewizji Start z 35 kanałami oraz aplikacją mobilną UPC TV GO w cenie 79,99 zł miesięcznie po rabatach,

po rabatach, Internetu światłowodowego do 1 Gb/s oraz telewizji Max Premium ze 186 kanałami, dostępem do Viaplay, Polsat Sport Premium i Eleven Sports w cenie 129,99 zł miesięcznie po rabatach,

klienci otrzymają 2 lata abonamentu Play M za darmo. Zawiera on nielimitowane rozmowy, SMS-y, MMS-y do wszystkich, Internet w telefonie bez limitu z 60 GB z pełną prędkością i dostępem do 5G oraz pakiet kanałów TV w aplikacji Play Now lub usługę Bezpieczna Rodzina. Standardowa cena usługi to 60 zł miesięcznie po rabatach, dzięki czemu klienci oszczędzają w sumie 1440 zł. Kolejne abonamenty można dokupić już za 30 zł.

Wybierz ofertę Play i zyskaj 2 lata Internetu UPC za darmo

Play to przede wszystkim usługi komórkowe, świadczone przy użyciu niemal 10 tysięcy fioletowych własnych stacji bazowych. Operator pochwalił się niedawno, że ma już ponad 16 milionów klientów w całej Polsce.

Decydując się na ofertę Play HOMEBOX w cenie 90 zł miesięcznie po rabatach, zawierającą:

nielimitowane rozmowy, SMS-y, MMS-y do wszystkich, Internet w telefonie bez limitu ze 150 GB z pełną prędkością i dostępem do 5G, pakiet kanałów TV w aplikacji Play Now lub usługę Bezpieczna Rodzina,

Internet bezprzewodowy bez limitu GB z 200 GB z pełną prędkością,

klienci otrzymają 2 lata usług UPC za darmo. W ich skład wchodzi Internet światłowodowy do 300 Mb/s, inteligentne Wi-Fi oraz telewizja Start z 35 kanałami i aplikacją mobilną UPC TV GO. Standardowa cena usługi to 49,99 zł miesięcznie po rabatach, dzięki czemu klienci oszczędzają łącznie 1199 zł.

Jesteś w Play lub UPC? Usługi drugiego operatora 9 miesięcy za darmo

Play i UPC ma też ofertę dla osób, które już są klientami któregoś z tych operatorów. Zarówno dotychczasowi klienci Play jak i UPC mogą dokupić nowe usługi u drugiego z operatorów i cieszyć się 9 miesiącami abonamentu za darmo. Oznacza to oszczędność nawet 119,99 zł miesięcznie w tym okresie.

Internet światłowodowy UPC lub abonament dla firmy do 2 lat za darmo

Specjalna oferta została przygotowana także dla klientów biznesowych. Decydując się na Internet światłowodowy UPC do 1 Gb/s za 79,99 zł + VAT lub Internet światłowodowy w pakiecie z telewizją Max Premium za 129,99 zł + VAT otrzymają oni 2 lata abonamentu Play M dla Firm za darmo. Zawiera on Internet w smartfonie 60 GB z pełną prędkością oraz rozmowy, SMS-y i MMS-y do wszystkich bez limitu w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Standardowa cena usługi to 60 zł netto miesięcznie po rabatach. Kolejne abonamenty dla pracowników można dokupić już za 25 zł + VAT.

Z kolei decydując się na najnowszą ofertę Play XL dla Firm z Internetem w smartfonie bez limitu GB i prędkości oraz rozmowami, SMS-ami i MMS-ami do wszystkich bez limitu w Polsce i krajach Unii Europejskiej oraz pakietem 300 minut na rozmowy międzynarodowe do UE, klienci otrzymają 2 lata Internetu światłowodowego UPC do 300 Mb/s za darmo. Standardowa cena usługi to 49,99 zł + VAT miesięcznie po rabatach.

Dotychczasowi klienci biznesowi Play oraz UPC mogą dokupić nowe usługi u drugiego z operatorów i otrzymać 9 miesięcy abonamentu dla firm za darmo. Oznacza to oszczędność przez ten czas nawet 100 zł + VAT miesięcznie.

Kup usługi UPC w salonach Play, a usługi Play w punktach UPC

Aby skorzystać z opisanych powyżej ofert, nie trzeba odwiedzać obu operatorów, a wystarczy jedna wizyta w najbardziej dogodnym dla siebie miejscu. W salonach Play i UPC można skorzystać z oferty obu firm.

Z nowych promocji można skorzystać od czwartku, 26 maja 2022 roku.

Szczegóły ofert, pakietów usług objętych promocją oraz informacje o ich dostępności pod wybranym adresem będą dostępne na stronach play.pl i upc.pl, za pośrednictwem obsługi klienta operatorów oraz w ich salonach sprzedaży.

Źródło zdjęć: Anna Rymsza / Telepolis, Play

Źródło tekstu: Play