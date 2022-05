Starlink dla kamperów – nowa usługa w sam raz na wakacje

Starlink, czyli należąca do imperium Elona Muska usługa Internetu satelitarnego, uruchomił nowy produkt dla kamperów. Dzięki niej będziemy mogli być połączeni ze światem z niemal dowolnego miejsca na Ziemi.

Starlink dla kamperów to nowa oferta Internetu satelitarnego, z której można korzystać w dowolnym miejscu, w którym jest zasięg satelitarnego Internetu od Elona Muska. Co istotne, przesyłki ze sprzętem mają być wysyłane wkrótce po złożeniu zamówienia, również do obszarów, które wciąż czekają na oficjalny start usługi internetowej Starlink.

Użytkownicy mogą spodziewać się szybkiego, niskiego opóźnienia Internetu w obszarach oznaczonych jako "Dostępne" [jasnoniebieski na mapie, przyp.red.], a znacznie mniejszych prędkości podczas wydarzeń z wieloma kolokowanymi użytkownikami lub w godzinach szczytowego użytkowania w obszarach oznaczonych jako "Lista oczekujących" [ciemnoniebieski na mapie, przyp.red.], gdzie użytkownicy indywidualni są traktowani priorytetowo. Priorytetowe traktowanie budynków mieszkalnych umożliwia natychmiastowe oferowanie Starlink dla kamperów przy minimalnym wpływie na najbardziej obciążone części sieci.

– czytamy w komunikacie Starlinka

Usługa Starlink dla kamperów umożliwia wstrzymanie i wznowienie świadczenia usługi w dowolnym momencie i jest rozliczana w jednomiesięcznych odstępach, co pozwala użytkownikom dostosować usługę do planu podróży. Nową usługę można zamówić na stronie starlink.com/rv. Jej koszt w USA jest o 25 dolarów wyższy (108 zł) w porównaniu ze standardową ofertą. Starlink dla kamperów nie jest przeznaczony do użytku w ruchu.

Źródło zdjęć: Starlink

Źródło tekstu: Starlink