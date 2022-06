PEM i historia pewnego pastwiska

Obok pewnego pastwiska z widokiem na Alpy postawiono maszt telefonii komórkowej. Pech chciał, że 40 krów zdechło i choć nie ma dowodów na to, że jest to wina postawionej niedaleko budowli, środowiska antykomórkowe już wydały wyrok.

Instytut Łączności przygotował kolejny felieton z cyklu #PowiedzSprawdzam, w którym obala różnego rodzaju fake newsy związane między innymi z promieniowaniem elektromagnetycznym generowanym przez infrastrukturę telekomunikacyjną, na czele z sieciami 5G. W najnowszym odcinku eksperci opisują historię pewnego pastwiska, w którego sąsiedztwie zbudowano ten nieszczęsny maszt komórkowy. I od tego się wszystko zaczęło.

Zobacz: Smog elektromagnetyczny – czy mamy się czego obawiać?

Zobacz: Petycja anty5G okazała się pełna fake newsów i manipulacji

Jak powszechnie wiadomo produkcja mleka opiera się na wypasie bydła zwanego krową. Wypasający bydło określani są tytułem producentów mleka. Koło się zamyka. Jednym z takich producentów jest Francuz Frédéric Sageres. W lipcu 2021 roku szczęśliwe do tej pory krowy pana Frédérica zyskały nowego, niechcianego sąsiada. Około 250 metrów od ich bufetu wyrósł maszt telefonii komórkowej. Według państwa Sageres był to początek katastrofy. W ciągu kilku następnych miesięcy stan zdrowia ich zwierząt znacznie się pogorszył. W opinii hodowców ilość pozyskiwanego od zwierząt mleka miała się dramatycznie zmniejszyć.

Spadek mleczności to jednak nie wszystkie nieszczęścia, które spotkały krowy. Część krów bowiem straciła wzrok, a 40 z nich padło. Rodzina Sageres była jednoznacznie przekonana, że winowajcą jest metalowa konstrukcja. Przecież było dobrze, a odkąd wyrósł maszt – dobrze być przestało. Przy wsparciu spółdzielni mleczarskiej Gaec de Coupet, zaniepokojeni hodowcy wnieśli pozew sądowy przeciwko operatorowi oraz wykonawcy instalacji. 23 kwietnia 2022 roku Sąd Administracyjny w Clermont-Ferrand orzekł o czasowym wyłączeniu stacji bazowej. O decyzji miała przesądzić ekspertyza wydana przez biegłego Jean-Dominiquea Puyt.

W opinii pewnego domorosłego biofizyka oraz jego oddanych fanów, jest to jednoznaczny dowód na to, że promieniowanie elektromagnetyczne szkodzi wszystkim organizmom żywym, czego krowy są idealnym dowodem. Jeżeli jeden tylko maszt zbudowany w działającej od 10 lat z okładem technologii 4G potrafi wykończyć ważącą 800 kilogramów przedstawicielkę rasy Selers, do czego mogą doprowadzić maszty 5G? Problem polega na tym, że orzeczenie sądu nie wskazało stacji bazowej telefonii komórkowej jako sprawcy wydarzeń, które dotknęły rodzinę Sageres i ich zwierzęta. Powołany specjalista z zakresu weterynarii nie potrafił wskazać przyczyn śmierci bydła. W związku z enigmatycznymi padnięciami krów, orzekający postanowili o czasowym wyłączeniu masztu na okres dwóch miesięcy. Ma to zapewnić szerszą perspektywę i dostarczyć więcej danych w rozpatrywanej sprawie.

Wbrew oczywistej sugestii udostępniającego – materiał nie jest wyrokiem końcowym w sprawie. Co więcej, postanowienie nie oznacza, że przesycone mordowaniem homo sapiens PEM zmieniło obiekt zainteresowania. Ten dosyć istotny szczegół umknął genialnemu umysłowi pana Z. Filozofia, gdzie „jedni widzą kryzys, ty ujrzyj okazję” po raz kolejny góruje w środowisku wojowników o świat bez 5G.

Pozew przeciwko rozbudowie sieci 5G

Aby dopełnić dzieła zniszczenia nestor komórkowych demagogów z kraju nad Wisłą przytoczył kolejną wiktorię monolitu intelektualnego zgromadzonego pod sztandarem anty 5G. Używając zabiegu oratorskiego godnego Demostenesa, opatrzył nagłówek brytyjskiego wydawnictwa Mobile News komentarzem „Dzieje się”. Tzw. mic drop w świecie wybitnych mówców. Czego dotyczył ów truizm? 26 maja 2022 roku brytyjski Sąd Apelacyjny dopuścił pozew organizacji Action Against 5G przeciwko rządowi Borisa Johnsona w kontekście rozbudowy infrastruktury 5G. Jednak roszczenia, na podstawie których powstał sam pozew nie dotyczą wstrzymania rozwoju samej sieci. Aktywiści Action Against 5G zarzucają rządzącym brak odpowiedniej kampanii informującej o rzekomym ryzyku, jakie niesie ze sobą technologia mobilna piątej generacji oraz o tym, w jaki sposób Brytyjczycy mogą to potencjalne zagrożenie minimalizować.

Drugim powodem wniesienia pozwu jest brak inicjatywy rządu w kontekście badań nad negatywnymi skutkami 5G na ludzi i środowisko oraz bagatelizowanie dostępnych ekspertyz, które wskazują na istnienie takich potencjalnych skutków. Fundamentem akcji skierowanej przeciwko nowej technologii jest podniesienie dopuszczalnych limitów promieniowania elektromagnetycznego w środowisku. Na stronie internetowej organizacji Action Against 5G widnieje hipoteza, że

promieniowanie 5G będzie wysyłane z zaawansowanych anten w układach fazowanych. Anteny te wysyłają mikrofale w wąskich wiązkach – technologia ta została pierwotnie opracowana do celów wojskowych. Spowoduje to znaczne zwiększenie narażenia na promieniowanie pochodzącego z tych wiązek. Wiązki te będą niemal wszędzie”. Naukowa grafomania to pewnego rodzaju niedopowiedzenie na temat powyższego wywodu. Ponadto w opinii ekspertów organizacji „sieć 5G zwiększy poziom promieniowania mikrofalowego oraz fal milimetrowych w naszym otoczeniu. 5G będzie wykorzystywać nowe częstotliwości, które nie zostały jeszcze ocenione pod kątem bezpieczeństwa.

Nie jest to zweryfikowana informacja, ale ktoś tu chyba obserwuje Facebooka naszego wspomnianego wcześniej "biofizyka".

Cały felieton Instytutu Łączności znajdziecie w tym dokumencie PDF.

Projekt „Sprawna telekomunikacja mobilna jako klucz do rozwoju i bezpieczeństwa" realizowany przez KPRM we współpracy z Instytutem Łączności - Państwowym Instytutem Badawczym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Działanie 3.4. Kampania ma na celu zwiększenie świadomości Polaków w zakresie działania, wykorzystania, bezpieczeństwa i znaczenia mobilnych sieci telekomunikacyjnych, a tym samym usług (w tym publicznych) opartych o te sieci. W ramach projektu zrealizowane zostaną działania w następujących obszarach: walka z dezinformacją, edukacja, podstawy prawne procesu inwestycyjnego, bezpieczeństwo i jakość życia.

Zobacz: Pierwszy operator uruchamia Voice over 5G. Działa tylko z telefonami Samsunga

Zobacz: PEM już nie szkodzi środowisku. Nowe rozporządzenie wchodzi w życie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Instytut Łączności