Pierwszy operator uruchamia Voice over 5G. Działa tylko z telefonami Samsunga

Sieci 5G przyniosą nie tylko szybszy transfer danych, ale także możliwość prowadzenia rozmów w standardzie Voice over 5G. Chociaż testy tego rozwiązania prowadzi wielu operatorów, to dopiero teraz pierwszy z nich udostępnił je komercyjnie.

Sieci 5G wdrażane są już na całym świecie, a ich użytkownicy mogą liczyć na coraz szybsze transfery danych. Przyszłość nowego standardu wiąże się też z możliwością prowadzenia rozmów telefonicznych poprzez Voice over 5G (Vo5G, VoNR), analogicznie, jak dziś używamy VoLTE.

Testy Voice over 5G prowadzi już wielu operatorów, w tym Deutsche Telekom wraz z T-Mobile Polska, jednak dopiero teraz jeden z telekomów wprowadził tę usługę komercyjnie. Jako pierwszy na świecie zdecydowała się na to grupa Zain w Kuwejcie.

Zain to jeden z większych operatorów na Bliskim Wschodzie, który działa w ośmiu krajach tamtego regionu, w tym także w Arabii Saudyjskiej czy Iraku. W Kuwejcie klienci tej sieci będą mogli korzystać z Voice over 5G na terenie całego kraju. Operator rozbudowuje sieć 5G w niezależnym standardzie SA i na częstotliwościach 3,5 GHz od 2019 roku i zapewnił przez ten czas bardzo duże pokrycie.

Rozmowy przez 5G aktywowane są klientom sieci automatycznie i bez dodatkowych kosztów. Problemem jest jednak to, że z nowości skorzystają tylko użytkownicy smartfonów z linii Samsung Galaxy S22, ponieważ tylko one w tej chwili zostały do tego przystosowane. Zain zapowiada jednak, że wkrótce rozszerzy dostępność tej funkcji na inne modele.

Operator zachwala, że dzięki Vo5G użytkownicy sieci będą mogli prowadzić „krystalicznie czyste” rozmowy głosowe przez telefon, jednocześnie korzystając z szybkiego transferu danych przez 5G, np. do streamingu wideo czy wymagających aplikacji sieciowych.

Przyszłość Voice over 5G to nie tylko wysoka jakość rozmów – dla tego rozwiązania przewiduje się inne usługi: zaawansowane połączenia interaktywne, funkcje inteligentnego przekierowywania połączeń oraz wirtualne centrale telefoniczne wykorzystujące sztuczną inteligencję. Vo5G pozwoli także na prowadzenie immersyjnych wideokonferencji za pośrednictwem technologii rzeczywistości rozszerzonej lub wirtualnej.

Zobacz: VoLTE do lamusa, będziemy rozmawiać przez 5G. Kiedy to nastąpi?

Zobacz: Gdzie na świecie jest najszybsze 5G? Ranking Opensignal, marzec 2022

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Zain

Źródło tekstu: Zain