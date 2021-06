Zapomnij o VoLTE, nadchodzi czas VoNR. Testy w Warszawie

Użytkownicy polskich sieci wciąż nie mogą się doczekać sprawnie działającego VoLTE, tymczasem na horyzoncie pojawia się nowe rozwiązanie: połączenia głosowe w sieci 5G. W Warszawie przetestował je operator Deutsche Telekom z Ericssonem, Nokią i producentami telefonów.

Operator Deutsche Telekom, do którego należy sieć T-Mobile Polska, wraz z firmą Ericsson, a także Nokią, Qualcommem, Samsungiem i Xiaomi przeprowadził testy nowego standardu połączeń głosowych – Voice over New Radio (VoNR) w 5G, bez konieczności stosowania LTE.

Ericsson dostarczył szkielet sieci 5G dla tego wdrożenia: chmurową platformę dwutrybową 5G Core oraz technologie z linii produktów Ericsson Radio System, takie jak Baseband 6630 i Radio 4422 (5G macro radio), a także Ericsson 5G Radio Dot System. Z kolei Nokia zapewniła rozwiązanie IP Multimedia Subsystem (IMS), a połączenia były realizowane za pomocą Samsunga Galaxy S21 5G, Xiaomi Mi 11 Lite 5G oraz testowych terminali Qualcomma z układami Snapdragon 780G i 888 5G.

Test odbył się na autonomicznej infrastrukturze w testowej sieci 5G w laboratorium Deutsche Telekom w Warszawie. Z powodzeniem udało się przeprowadzić połączenia głosowe 5G, jak i usługi transmisji danych 5G działające równolegle.

Jak przekonują firmy, jest to kolejny krok w kierunku pełnego komercyjnego wykorzystania najwyższej jakości usług głosowych 5G w autonomicznych sieciach chmurowych 5G. Voice over New Radio oznacza lepszą jakość głosu HD+, lepszą jakość połączeń wideo oraz możliwość jednoczesnego świadczenia usług głosowych 5G i usług transmisji danych 5G.

Przewiduje się, że wraz z rozwojem 5G, technologia VoNR odegra kluczową rolę w poprawie jakości głosu w telefonii komórkowej, a w nadchodzących latach umożliwi także nowe usługi wideo oraz usługi obejmujące rozszerzoną rzeczywistość. Co więcej, komercyjne uruchomienie VoNR utoruje drogę do nowych możliwości uzyskiwania przychodów, takich jak immersyjne wideokonferencje i interaktywne połączenia 5G za pośrednictwem technologii rzeczywistości rozszerzonej lub wirtualnej.

