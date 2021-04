Niemiecki Vodafone uruchamia sieć 5G SA, razem z Oppo, Qualcommem i Ericssonem

Niemiecki Vodafone wraz z Oppo, Qualcommem i Ericssonem z powodzeniem zakończył proces komercjalizacji pierwszej w Europie autonomicznej sieci 5G SA. Użytkownicy będą mogli z niej korzystać w smartfonach OPPO Find X3 Pro.

Działające w tej chwili sieci 5G to w większości systemy NSA (Non-standalone), w których rdzeń sieci tworzy architektura 4G. Uruchamiany przez Vodafone standard 5G SA to już rozwiązanie całkiem autonomiczne, bazujące w całości na 5G. Teoretyczna latencja 5G SA wynosi zaledwie 1 ms – co oznacza znaczną poprawę w porównaniu z 5G NSA, gdzie opóźnienie wynosi około 20 ms.

Ulepszona sieć 5G SA zapewni użytkownikom dostęp do pełni zalet wiążących się z 5G. Umożliwi na przykład plasterkowanie sieci (tzw. „network slicing”), które pozwoli operatorom na udostępnienie części sieci jako sieci wirtualnych dla szczególnych zastosowań, dopasowanych do potrzeb klientów, na przykład w firmowych sieciach kampusowych.

Wcześniej 5G SA zapowiadał już brytyjski Vodafone, ale pierwszymi europejskimi miastami, które otrzymają komercyjny dostęp do sieci 5G SA, będą Düsseldorf, Münster i Lipsk. Mieszkańcy oraz inni użytkownicy w tych miastach, posiadający smartfony Oppo Find X3 Pro, będą mogli korzystać z zalet sieci po otrzymaniu aktualizacji oprogramowania Oppo, które zostanie udostępnione w najbliższych tygodniach.

Oppo jest dumne, że jest jedynym dostawcą urządzeń mobilnych, który uczestniczy w komercjalizacji pierwszej w Europie autonomicznej sieci 5G. Tym samym wypełniamy nasze zobowiązanie jako firmy dostarczającej najnowocześniejsze technologie naszym klientom. Jako pionier w dziedzinie 5G, Oppo będzie nadal współpracować z branżowymi liderami, aby zwiększyć dostęp do usług 5G i stworzyć więcej wyjątkowych doświadczeń dla naszych użytkowników na całym świecie.

Henry Duan, Vice President and President of Smartphones w Oppo

Sieć 5G SA w niemieckim Vodafone wykorzystuje rozwiązania Ericsson Radio System oraz natywne rozwiązanie Ericssona, które bazuje na chmurze 5G Core. Swój wkład w budowę tej sieci miał także Qualcomm, którego układ Snapdragon 888 5G jest sercem smartfonu Find X3 Pro. Amerykański producent chipów uczestniczył także w testach 5G SA w Vodafone.

OPPO Find X3 Pro w testach sieciowych SA w laboratorium OPPO

Nasza sieć 5G w paśmie 3,5 GHz jest obecnie całkowicie niezależna od technologii LTE. W początkowo dostępnych lokalizacjach możliwe jest osiągnięcie czasów opóźnień wynoszących od 10 do 15 milisekund – podobna szybkość występuje w ludzkim systemie nerwowym. W miarę uruchamiania coraz większej liczby urządzeń 5G, te ultra niskie opóźnienia powoli stają się dostępne dla konsumentów w całych Niemczech. Pojawiają się pierwsze smartfony obsługujące tę technologię, począwszy od modelu Find X3 Pro firmy Oppo. Razem sprawiamy, że 5G SA staje się rzeczywistością dla naszych klientów.

Gerhard Mack, CTO Vodafone Germany

Komercjalizacja pierwszej sieci 5G SA w Europie stanowi ważny etap w rozwoju 5G na naszym kontynencie. Autonomiczna sieć 5G jako bardziej kompletna forma sieci 5G stanowi architekturę, do której ostatecznie będą się dostosowywać wszystkie sieci 5G, także w Polsce.

