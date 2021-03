OPPO Find X3 Pro w Europie: ekran i 10-bitowy aparat przyćmiły ciekawą obudowę

Seria OPPO Find X3 została właśnie zaprezentowana. Jest tak, jak się spodziewałam. Telefony są bardzo ładne, niezbyt tanie. Do tego dostaniemy wyjątkową oprawę dźwiękową, zaprojektowaną przez Hansa Zimmera – gwiazdę sceny soundtrackowej.

OPPO Find X3 Pro

By wyróżnić się z tłumu, OPPO Find X3 Pro przyciąga kształtem wyspy aparatów. Nie ma tu wyraźnej granicy. Wyspa jest płynnie połączona z resztą tylnej obudowy, jakby była naturalnym wypiętrzeniem na gładkim szkle. Ten kształt budzi dużo emocji – i dobrze. Jest jednocześnie naturalny i futurystyczny. Dbałość o takie detale to wizytówka OPPO. Układ obiektywów jest podobny do iPhone'a 12 Pro.

Na tej wyspie znalazły się dwa główne aparaty z matrycami 50 MPix IMX 766 (jedna za obiektywem ultraszerokokątnym), opracowanymi z pomocą Sony specjalnie dla tego telefonu. Obok znajduje się także wyjątkowy aparat makro 3 MPix, pozwalający na powiększenia nawet 60 razy. To już prawie mikroskop!

Perfekcyjną ostrość ma zapewnić wielokierunkowy autofocus PDAF. Zestaw uzupełnia 13-megapikselowy aparat z teleobiektywem, który zapewni hybrydowy zoom 5x i 20x zoom cyfrowy. Filmowców uraduje możliwość kręcenia filmów 4K HDR.

Zobacz: Oppo detronizuje Huawei. Według Counterpoint to największy producent smartfonów w Chinach

Cena jest wysoka, ale tym razem wynagrodzi nam to i dizajn, i specyfikacja. OPPO Find X3 Pro dostanie najmocniejszy czip Qualcomma, jaki obecnie można dostać – Snapdragona 888. Towarzyszy mu 12 GB RAM-u, 256 GB na dane i oczywiście modem 5G. Załość zasili akumulator 4500 mAh, który można ładować z mocą 65 W w systemie SuperVOOC 2.0 lub bezprzewodowo z mocą 30 W. Jest też bezprzewodowe ładowanie zwrotne.

Obudowa została wykonana z jednego kawałka szkła, ale mimo tego telefon waży tylko 193 gramy. Ten model będzie dostępny w kolorze czarnym z ceramicznym połyskiem i niebieskim, który przypomina satynę. Ten model spełnia wymagania normy IP68.

Cena tego modelu w Europie to 1149 euro, będzie dostępny od 30 marca.

Full-path Colour Management – o co chodzi z „budzeniem koloru”?

Paleta kolorów to kluczowy element przekazu wizualnego. OPPO rozwija się właśnie w tym kierunku – chce nam dać pełną kontrolę i możliwość zarejestrowania i oglądania naturalnych kolorów.

OPPO Find X3 Pro ma 10-bitowy silnik zarządzania kolorem oraz doskonały ekran, zdolny wyświetlić miliard kolorów. Oprogramowanie rozpozna przestrzeń barw, w jakiej oryginalnie był przygotowany film, by jak najlepiej oddać jego kolorystykę na małym ekranie. Co więcej, są tu filtry pozwalające dopasować przestrzeń do ewentualnych wad widzenia barw. Możliwe, że to najlepszy ekran mobilny, jaki można aktualnie znaleźć w telefonie. OPPO szczyci się oceną A+ wystawioną przez DisplayMate dla ekranu OPPO Find X3 Pro.

Co ciekawe, przez całą prezentację OPPO nie zdradziło, jaką przekątną ekranu ma Find X3 Pro. Z nieoficjalnych źródeł wiemy, że ma on adaptacyjne odświeżanie w zakresie od 5 do 120 Hz. Jest to zapewne panel AMOLED z warstwą LTPO, która to umożliwia. Na uwagę zasługują również 8192 poziomy jasności. Jego przekątna to prawdopodobnie 6,78 cala, a rozdzielczość to zapewne 1440p.

Oczywiście po drugiej stronie również możemy liczyć na doskonałe kolory. OPPO Find X3 Pro zapisuje zdjęcia w formacie HDR RAW 10-bitowym, co daje ogromne możliwości obróbki. Ten telefon rejestruje ponad miliard kolorów na zdjęciu, a obróbka pozwoli wydobyć dokładnie te, na których nam zależy.

Na marginesie dodam, że podczas premiery w tle można było usłyszeć fragmenty muzyki Hansa Zimmera, która będzie towarzyszyła użytkownikom OPPO Find X3 Pro. Twórca zadbał o to, by nawet dzwonek budził w nas pozytywne emocje, nadzieję i chęć nawiązania kontaktu z bliskimi. By muzyka brzmiała idealnie, OPPO Find X3 Pro ma głośniki Dolby Atmos.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: OPPO

Źródło tekstu: wł., OPPO