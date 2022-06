1200 GB za darmo przez rok – T-Mobile przypomina o ofercie

Użytkownicy T-Mobile na kartę wciąż mają dostęp do promocji, w ramach której mogą otrzymać aż 1200 GB za darmo na rok. Magentowi ruszają z nową kampanią, która ma o tym przypomnieć.

Promocja „Rok Internetu za darmo” obejmuje obecnych oraz nowych klientów korzystających taryfy GO!, którzy zdecydowali się na jedną z cyklicznych ofert Bez limitu L za 30 zł, Bez limitu L+UA za 35 zł lub Bez limitu XL za 39 zł. Po aktywacji promocji w aplikacji Mój T-Mobile użytkownik otrzymuje nawet 12 dodatkowych pakietów po 100 GB każdy, w tym pierwszy od razu po uruchomieniu promocji, a kolejne 11 w dni odnowienia wybranej oferty „Bez Limitów”.

Z bonusu można korzystać łącznie przez 365 dni od przyznania pierwszego pakietu, a niewykorzystane gigabajty kumulują się. Na przykład wybierając opcję „Bez limitu L” za 30 zł, użytkownik otrzymuje nielimitowane rozmowy, SMS-y, MMS-y, pakiet 30 GB (15 GB z oferty i 15 GB po doładowaniu za 30 zł), a do tego bonusowe 100 GB co 30 dni. Łącznie daje to 1560 GB przez rok.

Z oferty mogą skorzystać także osoby, które na co dzień kontaktują się ze swoimi bliskimi po drugiej stronie polsko-ukraińskiej granicy. Specjalnie dla nich T-Mobile stworzył ofertę „Bez limitu L+UA”, dzięki której – poza nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami i MMS-ami do wszystkich sieci w Polsce i w strefie roamingowej 1A oraz sporym pakietem Internetu – klienci otrzymają dostęp do komunikatorów i możliwość oglądania video bez limitu danych. Dodatkowo mają do dyspozycji 1000 minut na rozmowy międzynarodowe do sieci Vodafone w Ukrainie – i oczywiście bonus 1200 GB.

Źródło zdjęć: Robson90 / Shutterstock.com, T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile