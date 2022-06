lajt mobile daje 300 GB internetu z 5G za 35 zł i kusi tańszą aktywacją

Sieć lajt mobile zachęca do skorzystania z oferty internetu mobilnego z dostępem do 5G, kusząc obniżoną ceną za miesiąc. Do tego operator przygotował druga okazję – tańszą aktywację. Z obu promocji można skorzystać do końca czerwca.

Do końca czerwca w lajt mobile obowiązuje promocja na internet mobilny 300 GB z dostępem do 5G wraz z aktywacją za połowę ceny. Operator obniżył standardową cenę abonamentu z 39,99 zł na miesiąc do 35 zł. Użytkownik, który zdecyduje się na zawarcie umowy w tym miesiącu, z obniżonej opłaty będzie mógł skorzystać przez cały czas.

Oferta obejmuje dostęp do 5G w zasięgu operatora sieci Plus.

W proponowanej przez lajt mobile taryfie pakiet mobilnego internetu o łącznej wielkości 300 GB składa się z dwóch mniejszych pakietów – dziennego 100 GB oraz nocnego 200 GB. Dodatkowo w roamingu otrzymuje się paczkę 4,99 GB. Połączenia do sieci komórkowych i stacjonarnych oznaczają wydatek 17 groszy, SMS-y kosztuje 9 groszy, a MMS-y – 33 groszy. Miesięczna opłata uwzględnia też rabat 5 zł za fakturę elektroniczną na e-mail.

Wybierając tę ofertę, można także obniżyć cenę aktywacji. Standardowo jej cena wynosi 29 zł, ale wykorzystując kod HALKO50, klient zapłaci o połowę mniej. Obie promocje obowiązują do 30 czerwca 2022 r.

Z oferty można skorzystać na stronie internetowej lajt mobile. Zamówiona karta SIM dostarczana jest za darmo.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: lajt mobile