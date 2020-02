Polska sieć światłowodowa w ponad 2 mln gospodarstw domowych. Sprawdź na mapie zasięg

Do ponad 2 mln gospodarstw domowych z terenów wykluczonych cyfrowo zostanie doprowadzony internet światłowodowy. Jest to ponad trzykrotnie więcej, niż zakładano na początku, gdy powstawały zarysy projektu. Dzięki uruchomionemu pilotażowi usługi geolokalizacyjnej każdy może sprawdzić na jakim etapie prac, w danej miejscowości, znajduje się przyłącze sieci szerokopasmowej.

Dzięki inicjatywie Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) powstaje infrastruktura telekomunikacyjna o wartości około 1,4 mld euro, z czego około 0,8 mld euro to wartość dofinansowania z funduszy europejskich. CPPC finansuje budowę infrastruktury telekomunikacyjnej zapewniającej dostęp do szybkiego Internetu, w szczególności na słabo zaludnionych obszarach, z dala od dużych aglomeracji.

Na inwestycjach skorzystają przede wszystkim tereny, które były pod tym względem szczególnie zaniedbane, około 70% gospodarstw domowych objętych dotychczasowymi projektami znajduje się w miejscowościach poniżej 5 tys. mieszkańców, w których operatorom nie opłacało się budować sieci z dostępem do szybkiego Internetu.

Wojciech Szajnar, Dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Tworząc zarysy programu wyeliminowania terytorialnych różnic w dostępie do szerokopasmowego internetu, jego pomysłodawcy zakładali, że dotrą do 700 tys. gospodarstw domowych. Ostatecznie udało się zwiększyć tę liczbę i włączyć do projektu ponad 2 mln gospodarstw domowych. CPPC zakłada, że dzięki nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 uda się wyeliminować wszystkie białe plamy.

Wyszukiwarka z mapą inwestycji w rozwój szerokopasmowego internetu została zbudowana we współpracy z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii dzięki projektowi Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej, który został sfinansowany ze środków II osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Link do mapy dostępny jest poniżej.

Źródło tekstu: Centrum Projektów Polska Cyfrowa