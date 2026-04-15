T-Mobile wycina usługi. Na otarcie łez daje paczki GB

Niedawno T-Mobile ogłosił porządki z kilkoma różnymi usługami w abonamencie. Dziś ogłosił podobne posunięcia, dotyczące oferty na kartę i Mix. Od 15 kwietnia 2026 roku operator przyznaje darmowe paczki internetu o wielkości 100 GB dla użytkowników na kartę oraz 300 GB dla klientów ofert Mix.

Pakiety stanowią jednorazową rekompensatę za jednostronne zmiany warunków umów oraz usunięcie starszych usług z rodziny Supernet Video – Supernet Video DVD oraz Supernet Video HD. Operator premiuję też przenosiny z ofert Bez limitu na GO!.

Pakiet 100 GB na kartę

W przypadku użytkowników ofert na kartę operator aktywuje bonus w wysokości 100 GB, który pozostaje ważny przez równe 100 dni. Prezent otrzymują klienci przenoszeni do taryf GO! S lub GO! M ze starszych planów z serii Bez limitu. Paczka trafi również do osób, którym kończy się działanie usługi Supernet Video, a jej aktywacja zachodzi automatycznie w ciągu doby od wprowadzonych zmian.

Zgromadzony w ramach tej promocji darmowy transfer 100 GB jest pobierany w pierwszej kolejności, przed innymi środkami z głównego konta. Posiadacze telefonów na kartę mogą wygodnie kontrolować pozostałe gigabajty w aplikacji Mój T-Mobile lub poprzez wbicie na klawiaturze telefonu kodu 5122*2#. Możliwość korzystania z przyznanego internetu jest uzależniona od utrzymania konta z aktywnymi połączeniami wychodzącymi.

Szczegóły w regulaminie.

Prezent w ofercie Mix

Na osoby posiadające taryfy w systemie T-Mobile Mix czeka z kolei znacznie większy pakiet 300 GB ważny aż przez 365 dni, jednak nie dłużej niż do końca umowy. W tym wypadku jedynym powodem automatycznego przyznania paczki danych jest wyłączenie przez operatora usługi Supernet Video na danym numerze telefonu. Aktywacja bonusu nastąpi automatycznie, najpóźniej w ciągu 24 godzin od zmiany oferty, czyli zaprzestania świadczenia usługi Supernet Video i zostanie potwierdzona wiadomością SMS.

Stan transferu przypisanego do taryf Mix można łatwo zweryfikować w aplikacji Mój T-Mobile lub po wpisaniu szybkiego kodu 140600#.

Beneficjenci wyżej opisanych rekompensat mogą bez przeszkód zużywać przydzielone gigabajty w Polsce oraz na terenie unijnej Strefy Roamingowej 1A.