Wiadomości

100 tys. zł kary dla ministra. Finał głośnej afery z danymi w tle

Urząd Ochrony Danych Osobowych nałożył wysoką karę finansową na jedną z kluczowych instytucji państwowych. Sprawa dotyczy skandalu sprzed lat, w którym bezprawnie wykorzystano poufne informacje obywateli.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 13:36
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
100 tys. zł kary dla ministra. Finał głośnej afery z danymi w tle
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Resort sprawiedliwości pod lupą UODO

Prezes UODO zdecydował o nałożeniu 100 tysięcy złotych kary administracyjnej na Ministra Sprawiedliwości. Kara ma bezpośredni związek z tak zwaną aferą hejterską z 2019 roku. Wtedy to do mediów trafiły informacje o grupie osób, która pozyskiwała wrażliwe dane sędziów z zasobów kadrowych ministerstwa. Informacje te wykorzystano następnie do celów politycznych oraz atakowania osób krytykujących ówczesne zmiany w sądownictwie. Wśród ujawnionych w sieci detali znalazły się nawet dane o stanie zdrowia czy poglądach politycznych sędziów.

Dalsza część tekstu pod wideo

Śledztwo urzędu wykazało, że winę za sytuację ponosi administrator danych. W tym konkretnym przypadku funkcję tę pełnił Minister Sprawiedliwości. W instytucji zabrakło odpowiednich środków bezpieczeństwa oraz należytego nadzoru nad pracownikami. Osoby odpowiedzialne za wyciek miały co prawda formalny dostęp do akt, ale używały ich w sposób całkowicie niezgodny z nadanymi uprawnieniami. Co więcej, do publikacji szkalujących treści w serwisie X wykorzystano konto założone z adresu IP należącego bezpośrednio do ministerstwa.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Laptop PREDATOR Helios Neo 16S AI PHN16S-71-91ZQ 16" OLED 240Hz Ultra 9-275HX 32GB RAM 2 x 1TB SSD GeForce RTX5070Ti DLSS 4 Windows 11 Professional, Funkcje AI
Laptop PREDATOR Helios Neo 16S AI PHN16S-71-91ZQ 16" OLED 240Hz Ultra 9-275HX 32GB RAM 2 x 1TB SSD GeForce RTX5070Ti DLSS 4 Windows 11 Professional, Funkcje AI
-1400.01 zł
13399.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 11999.98 zł
Laptop ASUS Zenbook 14 UX3405CA-SU855W 14" OLED 120Hz Ultra 9-285H 32GB RAM 1TB SSD Windows 11 Home, Funkcje AI
Laptop ASUS Zenbook 14 UX3405CA-SU855W 14" OLED 120Hz Ultra 9-285H 32GB RAM 1TB SSD Windows 11 Home, Funkcje AI
0 zł
6399 zł - najniższa cena
Kup teraz 6399 zł
Laptop ASUS Vivobook 15 M1502YA-BQ335W 15.6" IPS R5-7430U 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home
Laptop ASUS Vivobook 15 M1502YA-BQ335W 15.6" IPS R5-7430U 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home
0 zł
2099.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 2099.99 zł
Advertisement

Lata czekania na dowody

Postępowanie UODO ruszyło zaraz po pierwszych doniesieniach medialnych w sierpniu 2019 roku. Szybkie rozwikłanie sprawy okazało się jednak niemożliwe z powodów proceduralnych. Ówczesny minister przekonywał w pismach, że do żadnego wycieku nie doszło, co mocno utrudniło początkowe działania urzędu. Dodatkowo prokuratury w Lublinie i Świdnicy przez długie lata odmawiały przekazania dowodów organowi nadzorczemu. Śledczy tłumaczyli to po prostu dobrem trwającego postępowania.

Przełom nastąpił stosunkowo niedawno, bo dopiero w grudniu 2024 roku. Wtedy Prokuratura Regionalna we Wrocławiu wreszcie udostępniła zebrane materiały prezesowi UODO. Zgromadzona przez śledczych dokumentacja jednoznacznie potwierdziła, że doszło do poważnego naruszenia przepisów RODO. Twarde dowody pozwoliły urzędowi na wydanie ostatecznej decyzji administracyjnej i ukaranie resortu.

100 tys. zł kary dla ministra. Finał głośnej afery z danymi w tle
Waldemar Żurek, aktualny minister sprawiedliwości

Kto ostatecznie zapłaci?

Warto wyraźnie podkreślić, że UODO nakłada karę wyłącznie na administratora danych osobowych. Urząd nie karze bezpośrednio konkretnych pracowników winnych samego wycieku. Zgodnie z unijnymi przepisami, to instytucja musi mieć pełną kontrolę nad procesem przetwarzania informacji, nawet jeśli ktoś łamie procedury. Kara uderza więc w podmiot publiczny, jako konstytucyjny organ państwa.

Rozstrzygnięcie prezesa UODO nie oznacza jednak całkowitej bezkarności dla samych sprawców zamieszania. Ukarane ministerstwo zyskało potężny oręż w walce o sprawiedliwość. Może teraz domagać się od nieuczciwych pracowników odszkodowania na drodze prawa pracy lub z powództwa cywilnego, stosując tak zwane roszczenie regresowe.

Ultrabook Realme Book Prime 14" i5-11320H 16GB RAM 512GB Dysk SSD Win11
2402,99 zł
10%
2669.99
Laptop Dell Latitude 3450 14" Core i7-1355U 16GB RAM 512GB Dysk SSD Win11 Pro
3669,99 zł
10%
4079.99
Image
telepolis
dane osobowe Ministerstwo Sprawiedliwości RODO wyciek danych UODO minister sprawiedliwości kara dla ministra afera hejterska
Źródła zdjęć: Igor Piwowarczyk / Shutterstock, UODO
Źródła tekstu: UODO