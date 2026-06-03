Rewolucja w paczkach. Zwycięzca jest tylko jeden

Wartość rynku leci w kosmos

Miniony rok przyniósł kolejne spektakularne wyniki w branży usług pocztowych i kurierskich. Całkowita wartość tego rynku w Polsce w 2025 roku osiągnęła próg 20,16 miliarda złotych. To potężny skok finansowy. W porównaniu z rokiem poprzednim rynek urósł o ponad 1,3 miliarda złotych.

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Polacy nadali w tym czasie łącznie ponad 2,26 miliarda różnego rodzaju paczek i listów. Oznacza to wzrost o blisko 5% w ujęciu rocznym. Na każdego mieszkańca naszego kraju przypada już średnio ponad 60 usług pocztowych na rok. Głównym napędem tych ogromnych wzrostów pozostają oczywiście zakupy w Internecie.

Kurierzy i maszyny dyktują warunki

Prywatne usługi kurierskie to absolutny król polskiego podwórka. W minionym roku liczba takich przesyłek zbliżyła się do 1,4 miliarda sztuk. Ten segment zanotował skok o ponad 14% i generuje dziś niemal 15 miliardów złotych przychodu. Sama branża kurierska stanowi ponad 74% wartości całego polskiego rynku.

Trudno wyobrazić sobie tak gigantyczny rozwój bez zautomatyzowanych procesów. Liczba automatów paczkowych na polskich ulicach rośnie w iście lawinowym tempie. Na koniec 2025 roku działało w Polsce ponad 67 tysięcy tego typu urządzeń. To imponujący wzrost o prawie 30% w zaledwie dwanaście miesięcy. Samoobsługowe maszyny na dobre wpisały się w polski krajobraz miejski i wiejski.

Zaledwie dwunastu największych operatorów kurierskich dzieli między siebie cały zyskowny tort w tym segmencie. Zgarniają oni łącznie niemal 100 procent zysków i wolumenu z tej działki. Konkurencja rynkowa pozostaje bardzo ostra. Klienci wybierają te firmy, które dostarczają towar szybciej i znacznie wygodniej.

Poczta Polska w trudnym położeniu

Spektakularny sukces firm kurierskich mocno kontrastuje z najnowszymi wynikami tradycyjnego operatora. Poczta Polska ewidentnie traci cenne udziały. Państwowy gigant obsłużył w zeszłym roku niewiele ponad 39% wszystkich przesyłek w kraju. Całkowita liczba realizowanych przez tę spółkę usług spadła w ciągu roku o ponad 8%.

Firma ta bardzo mocno odczuwa masowy odwrót konsumentów od tradycyjnej korespondencji. Liczba nadawanych przesyłek listowych w całej Polsce spadła o blisko 8% do poziomu zaledwie 731 milionów sztuk. Papierowe rachunki, zaproszenia i faktury przenoszą się szybko do sieci. Zjawisko to odbija się negatywnie na poziomie krajowego zatrudnienia. Tylko w samej Poczcie Polskiej zlikwidowano w ubiegłym roku ponad 8,7 tysiąca etatów.

Konkurencyjne podmioty radzą sobie tymczasem rewelacyjnie. Alternatywni operatorzy zwiększyli swoje zyski o ponad 9%. Obecnie to właśnie do nich należy aż 72% przychodów z całego badanego rynku. Rozdźwięk między starym a nowym modelem logistyki rośnie z każdym nowym kwartałem.

E-commerce nakreśli przyszłość

Analitycy nie mają najmniejszych wątpliwości co do dalszych zmian w branży. Segment e-commerce będzie w naszym kraju nadal nieprzerwanie rósł. Zgodnie z nowymi szacunkami wolumen obsługiwanych przesyłek kurierskich może w najbliższych latach przebić kolejną barierę 1,5 miliarda sztuk rocznie. To wielkie wyzwanie logistyczne dla całej infrastruktury.

W niedalekiej przyszłości zmieni się z pewnością wygląd wielu polskich osiedli. Zobaczymy na nich kolejne tysiące nowych automatów do całodobowej obsługi paczek. Tradycyjne i powolne placówki pocztowe będą musiały znaleźć dla siebie zupełnie nowy model biznesowy. W przeciwnym razie czeka je marginalizacja. Brutalny rynek weryfikuje dziś każdy słaby punkt.