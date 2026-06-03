Rewolucja w paczkach. Zwycięzca jest tylko jeden
Rynek logistyczny w Polsce bije historyczne rekordy. Zakupy internetowe bezpowrotnie zmieniły nasze codzienne nawyki.
Wartość rynku leci w kosmos
Miniony rok przyniósł kolejne spektakularne wyniki w branży usług pocztowych i kurierskich. Całkowita wartość tego rynku w Polsce w 2025 roku osiągnęła próg 20,16 miliarda złotych. To potężny skok finansowy. W porównaniu z rokiem poprzednim rynek urósł o ponad 1,3 miliarda złotych.
Polacy nadali w tym czasie łącznie ponad 2,26 miliarda różnego rodzaju paczek i listów. Oznacza to wzrost o blisko 5% w ujęciu rocznym. Na każdego mieszkańca naszego kraju przypada już średnio ponad 60 usług pocztowych na rok. Głównym napędem tych ogromnych wzrostów pozostają oczywiście zakupy w Internecie.
Kurierzy i maszyny dyktują warunki
Prywatne usługi kurierskie to absolutny król polskiego podwórka. W minionym roku liczba takich przesyłek zbliżyła się do 1,4 miliarda sztuk. Ten segment zanotował skok o ponad 14% i generuje dziś niemal 15 miliardów złotych przychodu. Sama branża kurierska stanowi ponad 74% wartości całego polskiego rynku.
Trudno wyobrazić sobie tak gigantyczny rozwój bez zautomatyzowanych procesów. Liczba automatów paczkowych na polskich ulicach rośnie w iście lawinowym tempie. Na koniec 2025 roku działało w Polsce ponad 67 tysięcy tego typu urządzeń. To imponujący wzrost o prawie 30% w zaledwie dwanaście miesięcy. Samoobsługowe maszyny na dobre wpisały się w polski krajobraz miejski i wiejski.
Zaledwie dwunastu największych operatorów kurierskich dzieli między siebie cały zyskowny tort w tym segmencie. Zgarniają oni łącznie niemal 100 procent zysków i wolumenu z tej działki. Konkurencja rynkowa pozostaje bardzo ostra. Klienci wybierają te firmy, które dostarczają towar szybciej i znacznie wygodniej.
Poczta Polska w trudnym położeniu
Spektakularny sukces firm kurierskich mocno kontrastuje z najnowszymi wynikami tradycyjnego operatora. Poczta Polska ewidentnie traci cenne udziały. Państwowy gigant obsłużył w zeszłym roku niewiele ponad 39% wszystkich przesyłek w kraju. Całkowita liczba realizowanych przez tę spółkę usług spadła w ciągu roku o ponad 8%.
Firma ta bardzo mocno odczuwa masowy odwrót konsumentów od tradycyjnej korespondencji. Liczba nadawanych przesyłek listowych w całej Polsce spadła o blisko 8% do poziomu zaledwie 731 milionów sztuk. Papierowe rachunki, zaproszenia i faktury przenoszą się szybko do sieci. Zjawisko to odbija się negatywnie na poziomie krajowego zatrudnienia. Tylko w samej Poczcie Polskiej zlikwidowano w ubiegłym roku ponad 8,7 tysiąca etatów.
Konkurencyjne podmioty radzą sobie tymczasem rewelacyjnie. Alternatywni operatorzy zwiększyli swoje zyski o ponad 9%. Obecnie to właśnie do nich należy aż 72% przychodów z całego badanego rynku. Rozdźwięk między starym a nowym modelem logistyki rośnie z każdym nowym kwartałem.
E-commerce nakreśli przyszłość
Analitycy nie mają najmniejszych wątpliwości co do dalszych zmian w branży. Segment e-commerce będzie w naszym kraju nadal nieprzerwanie rósł. Zgodnie z nowymi szacunkami wolumen obsługiwanych przesyłek kurierskich może w najbliższych latach przebić kolejną barierę 1,5 miliarda sztuk rocznie. To wielkie wyzwanie logistyczne dla całej infrastruktury.
W niedalekiej przyszłości zmieni się z pewnością wygląd wielu polskich osiedli. Zobaczymy na nich kolejne tysiące nowych automatów do całodobowej obsługi paczek. Tradycyjne i powolne placówki pocztowe będą musiały znaleźć dla siebie zupełnie nowy model biznesowy. W przeciwnym razie czeka je marginalizacja. Brutalny rynek weryfikuje dziś każdy słaby punkt.
Więcej szczegółowych danych znajdziesz w Raporcie o stanie rynku pocztowego w 2025 roku.