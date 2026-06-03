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T-Mobile dokarmia klientów. Miesiąc masz za darmo

T-Mobile wraca z lubianą przez klientów ofertą na kartę dostępną w sklepach sieci Żabka. Można zyskać pierwszy miesiąc za 0 zł, a do tego zgarnąć hot doga gratis.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 15:44
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T-Mobile dokarmia klientów. Miesiąc masz za darmo
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Wystarczy kupić starter za 5 zł, doładować konto za 10 zł i aktywować ofertę cykliczną GO! M z pierwszym miesiącem za 0 zł, aby skorzystać z 9999 GB przez rok, a przy okazji odebrać darmowego hot doga.

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T-Mobile dokarmia klientów. Miesiąc masz za darmo

Jak skorzystać z oferty?

Oferta dostępna jest przy zakupie startera T-Mobile na kartę za 5 zł w sklepach sieci Żabka. Już na starcie użytkownik otrzymuje dostęp do bogatego pakietu usług, który można aktywować, doładowując konto za 10 zł i włączając ofertę cykliczną GO! M z pierwszym miesiącem za 0 zł. Następnie oferta odnawia się za 35 zł na kolejne 30 dni.

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Oferta zapewnia nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz solidną paczkę internetu – łącznie 50 GB, w tym 30 GB z oferty i 20 GB po doładowaniu za 35 zł. Dodatkowo użytkownik zyskuje dostęp do aż 9999 GB przez rok, czyli 12 miesięcznych pakietów po 833,25 GB, które można aktywować w aplikacji Mój T-Mobile.

Kupon na darmowego hot doga

Promocja to nie tylko oferta telekomunikacyjna, ale również bonus dostępny od ręki. Każdy, kto kupi starter T-Mobile w Żabce objętej akcją, otrzyma kupon na darmowego hot doga – w wybranym rozmiarze i wariancie. To szybka nagroda, którą można odebrać niemal od razu po zakupie.

Promocja obowiązuje od 3 do 30 czerwca 2026 r. lub do wyczerpania zapasów. Realizacja bonów możliwa jest do 7 lipca 2026 r.

Szczegóły oferty dostępne są na stronie: https://www.zabka.pl/akcje-promocyjne.

Image
telepolis
T-Mobile T-Mobile na kartę żabka darmowy hot dog
Źródła zdjęć: Telepolis.pl, T-Mobile
Źródła tekstu: T-Mobile