T-Mobile odpala niespodzianki dla klientów. Długi weekend za grosze

Długi weekend czerwcowy to dla wielu Polaków okazja, by oderwać się od codzienności i oddać uciechom i rozrywkom. Z myślą o tym T-Mobile przygotował kilka promocji, które szczególnie mogą się przydać podczas wolnych dni. W Magenta Moments czekają oferty, które ułatwiają podróże i znalezienie noclegów, dostarczą rozrywek, a do tego zapewnią dostęp do internetu w kraju i za granicą.

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Podróże z Magenta Moments

Pierwsza okazja T-Mobile dotyczy przemieszczania się na dalsze odległości oraz w miastach. FlixBus przygotował limitowaną ofertę: 10% zniżki na przejazdy autobusowe, a Rentalcars pozwala wynająć poprzez dedykowaną stronę internetową samochód na całym świecie z rabatem 10%, co daje większą swobodę podczas wakacyjnych wyjazdów.

Dzięki kolejnej ofercie nowi użytkownicy aplikacji Uber mogą skorzystać z 80% rabatu na trzy pierwsze przejazdy, co świetnie sprawdzi się np. w drodze na lotnisko czy dworzec.

Dla tych, którzy chcą zwiedzać miasta w wygodny sposób, dostępna jest oferta Big Bus Tours – 25% rabatu na wycieczki autobusowe hop-on hop-off w największych miastach świata.

Rozrywki z Magenta Moments

W Magenta Moments nie brakuje również propozycji na spędzanie czasu podczas długiego weekendu. Rodzinny wyjazd można zaplanować m.in. do parku rozrywki Majaland, gdzie dostępna jest promocja 2+2 gratis na bilety całodniowe, lub do parku wodnego Suntago, odblokowując voucher o wartości 20 zł na bilety i atrakcje w parku wodnym, a także dostęp do Magentowego Fast Tracka, który pozwala ominąć kolejki i szybciej rozpocząć zabawę.

Dodatkowo w ramach współpracy z KFC do końca czerwca użytkownicy mogą skorzystać ze specjalnego zestawu 2x longer + shake za 15 zł, idealnego na szybki posiłek w trakcie podróży lub spotkania z bliskimi.

Na tym nie koniec. W Magenta Moments dostępna jest też roczna subskrypcja ElevenReader Ultra za 0 zł, która dzięki technologii AI zamienia książki, artykuły i dokumenty w naturalnie brzmiące audio – to idealne rozwiązanie na długą podróż.

Dodatkowy pakiet GB

Niezależnie od kierunku wyjazdu, dostęp do internetu to podstawa. Dlatego na długi weekend T-Mobile przygotował m.in. darmowy pakiet Data Rescue 5 GB na 5 dni w kraju dla użytkowników T-Mobile na kartę, który można aktywować w Magenta Moments w aplikacji Mój T-Mobile.

Operator poleca także pakiet 5 GB w roamingu UE, który pozwoli korzystać z internetu bez obaw o limit danych za granicą przez 30 dni od aktywacji.