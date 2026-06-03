T-Mobile odpala niespodzianki dla klientów. Długi weekend za grosze
T-Mobile przygotowuje się do długiego weekendu. Na uczestników programu Magenta Moments czekają nowe oferty, które mogą się przydać podczas długiego weekendu.
Długi weekend czerwcowy to dla wielu Polaków okazja, by oderwać się od codzienności i oddać uciechom i rozrywkom. Z myślą o tym T-Mobile przygotował kilka promocji, które szczególnie mogą się przydać podczas wolnych dni. W Magenta Moments czekają oferty, które ułatwiają podróże i znalezienie noclegów, dostarczą rozrywek, a do tego zapewnią dostęp do internetu w kraju i za granicą.
Podróże z Magenta Moments
Pierwsza okazja T-Mobile dotyczy przemieszczania się na dalsze odległości oraz w miastach. FlixBus przygotował limitowaną ofertę: 10% zniżki na przejazdy autobusowe, a Rentalcars pozwala wynająć poprzez dedykowaną stronę internetową samochód na całym świecie z rabatem 10%, co daje większą swobodę podczas wakacyjnych wyjazdów.
Dzięki kolejnej ofercie nowi użytkownicy aplikacji Uber mogą skorzystać z 80% rabatu na trzy pierwsze przejazdy, co świetnie sprawdzi się np. w drodze na lotnisko czy dworzec.
Dla tych, którzy chcą zwiedzać miasta w wygodny sposób, dostępna jest oferta Big Bus Tours – 25% rabatu na wycieczki autobusowe hop-on hop-off w największych miastach świata.
Rozrywki z Magenta Moments
W Magenta Moments nie brakuje również propozycji na spędzanie czasu podczas długiego weekendu. Rodzinny wyjazd można zaplanować m.in. do parku rozrywki Majaland, gdzie dostępna jest promocja 2+2 gratis na bilety całodniowe, lub do parku wodnego Suntago, odblokowując voucher o wartości 20 zł na bilety i atrakcje w parku wodnym, a także dostęp do Magentowego Fast Tracka, który pozwala ominąć kolejki i szybciej rozpocząć zabawę.
Dodatkowo w ramach współpracy z KFC do końca czerwca użytkownicy mogą skorzystać ze specjalnego zestawu 2x longer + shake za 15 zł, idealnego na szybki posiłek w trakcie podróży lub spotkania z bliskimi.
Na tym nie koniec. W Magenta Moments dostępna jest też roczna subskrypcja ElevenReader Ultra za 0 zł, która dzięki technologii AI zamienia książki, artykuły i dokumenty w naturalnie brzmiące audio – to idealne rozwiązanie na długą podróż.
Dodatkowy pakiet GB
Niezależnie od kierunku wyjazdu, dostęp do internetu to podstawa. Dlatego na długi weekend T-Mobile przygotował m.in. darmowy pakiet Data Rescue 5 GB na 5 dni w kraju dla użytkowników T-Mobile na kartę, który można aktywować w Magenta Moments w aplikacji Mój T-Mobile.
Operator poleca także pakiet 5 GB w roamingu UE, który pozwoli korzystać z internetu bez obaw o limit danych za granicą przez 30 dni od aktywacji.
Szczegóły ofert dostępne są w aplikacji Mój T-Mobile w zakładce Moments. By skorzystać z promocji, należy znaleźć odpowiednią ofertę i postępować zgodnie z instrukcją. Regulaminy ofert dotyczących dodatkowych pakietów danych dostępne są w aplikacji „Mój T-Mobile” w zakładce „Usługi” i sekcji „Roaming”.