Wiadomości

T-Mobile wyłącza popularne usługi. W zamian będą darmowe gigabajty

T-Mobile ogłosił duże zmiany w swojej ofercie abonamentowej. Operator wyłącza znane usługi, z których korzysta wielu klientów.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 12:39
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Te usługi znikają z oferty T-Mobile

Magentowy operator wyłącza szereg usług z nielimitowanym transferu danych. Zmiany wejdą w życie 16 maja 2026 roku. Z listy znikną Supernet Video DVD, Supernet Video HD, Muzyka bez limitu danych, Supernet Social & Chat, Biznes Video DVD, Biznes Video HD, Muzyka bez limitu danych 
Biznes i Społeczność bez limitu danych Biznes.

Dalsza część tekstu pod wideo

Zmiany dotyczą każdej umowy abonamentowej na usługi mobilne, która w dniu wejścia nowych zasad będzie obejmować te opcje. Decyzja o wyłaczeniu wymienionych wyżej usług wynika bezpośrednio z zaleceń pokontrolnych Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Darmowe 50 GB za stracone korzyści

Klienci posiadający wyłączane usługi w ramach opłaty abonamentowej otrzymają rekompensatę. Będzie to darmowy pakiet 50 GB Internetu do wykorzystania w kraju. Paczka danych ma odnawiać się co miesiąc bez dodatkowych opłat. System aktywuje nowy pakiet automatycznie w ciągu 48 godzin od wyłączenia starej usługi.

Bonusowe gigabajty będą wykorzystywane w pierwszej kolejności, przed podstawowym limitem danych z abonamentu. Jeśli wyłączana usługa była dodatkowo płatna, T-Mobile po prostu przestanie pobierać za nią pieniądze od dnia jej dezaktywacji. Wszystkie zapisy w umowach, które dotyczyły wyłącznie tych usług, zostaną z nich usunięte. Nie wpłynie to jednak na inne warunki wybranej oferty.

Prawo do rozwiązania umowy

Abonenci, którzy nie akceptują wprowadzanych zmian, mogą wypowiedzieć umowę. Mają na to czas najpóźniej do dnia wejścia zmian w życie, czyli do 16 maja 2026 roku. W takim przypadku operator nie będzie domagał się żadnych odszkodowań ani kar umownych.

Istnieje również możliwość podpisania aneksu do umowy przed datą wejścia zmian w życie. Jeśli klient zdecyduje się na taki krok, nowe zasady i wyłączenia nie będą go dotyczyć.

W razie jakichkolwiek wątpliwości zespół T-Mobile udziela informacji pod numerem infolinii 602900000 oraz w salonach stacjonarnych.

Image
telepolis
Źródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, UKE
Źródła tekstu: T-Mobile