Setki gigabajtów za darmo. Operator ma dwa warunki

Kusząca paczka na start

Długie weekendy to zazwyczaj czas wyjazdów i zwiększonego zapotrzebowania na stały dostęp do sieci. Właśnie ten moment na rynku postanowiła wykorzystać Fonia Telecom. Sieć uruchomiła nową ofertę promocyjną, która potrwa zaledwie przez kilka dni. Akcja ruszyła w środę 3 czerwca i zakończy się w niedzielę 7 czerwca 2026 roku.

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Głównym punktem ogłoszonej promocji jest darmowa paczka danych o wielkości 200 GB. Otrzymają ją nowi klienci, ale nie wszyscy. Podstawowym wymogiem postawionym przez telekom jest przeniesienie swojego dotychczasowego numeru telefonu od innej firmy. Dodatkowo użytkownik musi zdecydować się na korzystanie z zasięgu sieci Orange. Operator z reguły daje do wyboru infrastrukturę Pomarańczowych lub sieci Plus, jednak w tym konkretnym przypadku weekendowy bonus powiązano wyłącznie z pierwszą z tych opcji.

Ważne zasady i czas na zużycie

Jak to zazwyczaj bywa w przypadku takich benefitów, darmowe gigabajty nie są przyznawane bezterminowo. Otrzymany transfer 200 GB zostanie dopisany do podstawowego pakietu z wybranej oferty. Użytkownik ma dokładnie trzy miesiące na jego całkowite wykorzystanie. Czas ten liczony jest od momentu aktywacji usługi.

Taka ilość danych daje całkiem spory zapas przed zbliżającym się okresem wakacyjnym. Umożliwia swobodne używanie nawigacji, komunikatorów czy udostępnianie Internetu na inne urządzenia. To przydatne rozwiązanie chociażby podczas pracy zdalnej z dala od domowego lub hotelowego Wi-Fi. Dla wielu konsumentów może to być również bezpieczna okazja do przetestowania jakości usług nowego operatora w warunkach "polowych", bez podejmowania wielkiego ryzyka.

Korzystanie bez długich umów

Warto przypomnieć, na jakich zasadach w ogóle działa Fonia Telecom. To przedstawiciel coraz popularniejszego modelu subskrypcyjnego. W praktyce oznacza to, że klient nie podpisuje tu tradycyjnej umowy na kilkanaście czy kilkadziesiąt miesięcy. Zobowiązania są w pełni elastyczne. Cały proces bardzo przypomina comiesięczne opłacanie dostępu do popularnych platform streamingowych z filmami czy muzyką.

Liczba GB Płatność miesięczna Płatność kwartalna Płatność roczna 31 GB 7,50 zł* 45 zł 150 zł 100 GB 20 zł* 120 zł 400 zł 500 GB 34,50 zł* 207 zł 690 zł Pokaż więcej

*W promocji -50%, po pierwszym miesiącu 15 zł / 40 zł / 69 zł