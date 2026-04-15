Fiskus ostrzega. Jeśli to znalazłeś, to masz jedno zadanie
Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa wydały ostrzeżenie. Jeśli dostałeś takie wezwanie, to musisz uważać.
Krajowa Administracja Skarbowa ostrzega przed wezwaniami do zapłaty, które trafiają za wycieraczki w samochodach Polaków. Jeśli znalazłeś takie pismo, to tylko jedna reakcja jest prawidłowa.
Rząd ostrzega przed wezwaniem
Okazuje się, że oszuści zaczęli wkładać za wycieraczki samochodów fałszywe wezwania do zapłaty. W nich podszywają się zarówno pod Krajową Administrację Skarbową, jak i Policję. W ten sposób chcą uśpić czujność ewentualnej ofiary.
W nich informuje, że w roku prowadzonej interwencji został na kierowcę nałożony mandat karny. Ten, według wezwania, musimy opłacić w ciągu 7 dni od jego wystawienia. Jednocześnie na wezwaniu znajduje się kod QR, który mamy zeskanować, aby uregulować należność.
KAS nie przekazuje wezwań do zapłaty mandatów karnych za wykroczenia drogowe w postaci ulotek informacyjnych. Takie wydruki z bezprawnie użytym logo KAS pochodzą od oszustów.
Co zrobić w przypadku otrzymania takiego wezwania? Najlepiej po prostu wyrzucić je do kosza i się nim nie przejmować. To oszustwo. Jedyne, co nam grozi, to utrata pieniędzy, jak damy się na nie nabrać.