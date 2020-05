Akcja #zostańwdomu zwiększyła konsumpcję Internetu. UPC Polska daje radę

Nie tylko sieci komórkowe odnotowują większy ruch w Internecie, podobnie jest w sieciach stacjonarnych. Wzrost obciążenia nastąpił między innymi w UPC. Operator twierdzi jednak, że podołał wyzwaniu i wciąż świadczy usługi cyfrowe na najwyższym poziomie.

Rola nielimitowanego Internetu wysokiej przepustowości i niezawodnych usług cyfrowych UPC Polska nie była nigdy wcześniej tak ważna dla klientów, jak w czasie pandemii i akcji #zostańwdomu. Dzięki nim użytkownicy przez ostatnie dwa miesiące izolacji zdalnie pracować, uczyć się, komunikować czy korzystać z rozrywki bez limitów i ograniczeń, mimo obciążenia sieci zauważalnie wyższego niż w czasie przed pandemią.

Zobacz: UPC Biznes: Microsoft 365 Business Basic przez 6 miesięcy za 0 zł

Zobacz: UPC Polska rozszerza zasięg internetu 1 Gbps do 2,5 mln gospodarstw

Porównując kwiecień i marzec, widać wyraźny wzrost zużycia danych w sieci UPC, przede wszystkim za sprawą większego zainteresowania cyfrową rozrywką, korzystaniem z mediów społecznościowych, ale także pracą zdalną i nauką. Częściej niż wcześniej klienci oglądali też telewizję oraz korzystali z cyfrowych usług UPC takich, jak Replay TV (+33%), który pozwala na obejrzenie wybranych programów do 7 dni wstecz. Operator chwali się, ze potwierdza to najwyższą jakość infrastruktury UPC, dzięki czemu może on zapewniać klientom najwyższy poziom cyfrowych usług: Internetu, telewizyjnej rozrywki oraz telefonii stacjonarnej i mobilnej.

Ostatni miesiące miały wpływ także na komfort pracy części redakcji TELEPOLIS.PL. Przy korzystaniu z połączenia LTE można było odczuć wyraźne spowolnienie transmisji danych, szczególnie w niektórych porach dnia - wtedy, gdy spora część społeczeństwa pracuje lub uczy się. Powodowało to czasem, że połączenie, które przed epidemią pozwalało korzystać z Internetu ze średnią szybkością 60 Mb/s, teraz zwalniało momentami do szybkości mniejszej niż 1 Mb/s, a wtedy z Internetu korzystać się prawie nie da. Na szczęście łącze to zostało zmienione na światłowód, właśnie od UPC. Wkrótce podzielimy się z naszymi Czytelnikami tym, w jaki sposób można podłączyć światłowód do lokalizacji, która nie interesuje żadnego operatora kablowego (w tym UPC i Orange) oraz ile taka "przyjemność" kosztuje.

Zobacz: BEREC: Szybkie sieci przewodowe powinny mieć co najmniej 1 Gb/s, a bezprzewodowe - 150 Mb/s

Zobacz: Stan zagrożenia epidemicznego a Internet mobilny w Polsce [ankieta]

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: UPC