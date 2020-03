Stan zagrożenia epidemicznego a Internet mobilny w Polsce [ankieta]

Dla wielu osób konieczność pozostania w domu oznacza w praktyce mniejsze zużycie Internetu mobilnego, a to za sprawą łączy kablowych i Wi-Fi. Za ich sprawą obciążenie sieci komórkowych jest znacznie mniejsze, niż mogłoby się z pozoru wydawać. Pojemność sieci przewodowych jest znacznie większa i nawet w godzinach szczytu sporo zasobów pozostaje wolnych. Netia na przykład podała ostatnio, że obciążenie jej sieci światłowodowej maksymalnie oscyluje wokół 50%.

Nie wszyscy jednak mogą w domach korzystać z dobrodziejstw Internetu kablowego. Dla nich ważna jest odpowiednio wysoka jakość transmisji danych za pomocą sieci komórkowych, które w obecnym czasie notują zwiększony ruch. Jak informują poszczególni operatorzy, ich sieci dobrze znoszą wzrost obciążenia. Na przykład Plus napisał w komunikacie:

Obecna sytuacja wpłynęła na zwiększenie ruchu użytkowników sieci, co jednak nie odbiło się negatywnie na stabilności działania sieci. Nasze zasoby technologiczne umożliwiają zachowanie odpowiedniej jakości świadczonych usług również w sytuacji rosnącego obciążenia sieci.

Widzimy, że zwiększyła się rozpiętość szczytowych godzin korzystania z sieci. Ze względu na ograniczone możliwości kontaktu osobistego odnotowaliśmy więcej połączeń i są one dłuższe. Średnie użycie usług głosowych jest wyższe o około 50% do okresu normalnego, a w szczytach jest to ok. 70%. Mniejszy jest wzrost transferu danych internetowych, bowiem ten w stosunku do normalnego średniego użycia w dni robocze wzrósł o ok. 25%. W tym wzroście transmisji danych ma również swój udział streaming, które w porównaniu do wcześniejszych okresów jest wyższy o kilka procent. Tym co jest obecnie charakterystyczna dla ruchu internetowego, to jego praktycznie równe rozłożenie na cały dzień, podczas gdy wcześniej widać było zwiększone użycie w porze wieczornej i w weekendy.