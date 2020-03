Netflix obniży jakość wideo w Europie

Netflix obniży jakość streamingu w Europie na 30 dni. Ma to zmniejszyć obciążenie dostawców usług internetowych, w których sieciach przesyła się teraz znacznie więcej danych.

Z powodu szerzącej się na świecie pandemii koronowirusa i powodowanej przez niego choroby Covid-19, mieszkańcy Europy są zachęcani do pozostawania w domach. To sprawiło, że znacząco wzrosło zapotrzebowanie na streaming wideo, co zwiększyło ruch w sieciach internetowych. Komisja Europejska w związku z tym poprosiła najpopularniejsze platformy streamingowe, by obniżyły jakość materiałów wideo dostarczanych widzom do Europy.

Największy wzrost konsumpcji treści wideo przesyłanych strumieniowo nastąpił w Austrii - o 44%, a także w Hiszpanii (42%) i Niemczech (32%).

Netflix - niższa jakość streamingu na 30 dni

Netflix obniży jakość strumieniowanego wideo w Europie o 25% na 30 dni. Jak zapewnia serwis, widzowie nadal uznają jakość obrazu za dobrą. Godzina wideo w standardowej rozdzielczości to około 1 GB danych, podczas gdy taka sama ilość materiału HD może zajmować nawet 3 GB. Netflix oferuje również wideo w rozdzielczości 4K, którego przesłanie jeszcze bardziej obciąża sieć.

- Po rozmowach między komisarzem Thierry Bretonem i Reedem Hastingsem (CEO Netfliksa - przyp. red.) oraz biorąc pod uwagę niezwykłe wyzwania, jakie stwarza koronawirus, Netflix postanowił rozpocząć zmniejszanie przepływności we wszystkich naszych strumieniach w Europie przez 30 dni.

- poinformował przedstawiciel platformy Netflix

Thierry Breton pochwalił bardzo szybkie działanie, które Netflix podjął zaledwie kilka godzin po rozmowie telefonicznej komisarza z szefem platformy. Zachowa ono sprawne funkcjonowanie Internetu podczas kryzysu Covid-19 - dodał Breton.

