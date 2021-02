UKE: przed wakacjami spadną stawki za zakańczanie połączeń głosowych. Obejmą wszystkich operatorów

Jeszcze przed wakacjami spadną stawki za zakańczanie połączeń głosowych FTR i MTR w sieciach stacjonarnych i mobilnych w UE – zapowiada UKE. Zmiany dotyczą także polskich operatorów. Nie tylko tych największych, ale wszystkich, niezależnie od skali działania.

W grudniu 2020 r. Komisja Europejska przyjęła rozporządzenie (akt delegowany) określające maksymalne stawki opłat hurtowych za zakańczanie połączeń w sieciach stacjonarnych (FTR) oraz mobilnych (MTR). Dokument doczekał się też poprawek w styczniu 2021 r. Całość stanowi realizację art. 75 Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej (EKŁE).

Wysokość docelowych stawek FTR i MTR ma być jednakowa dla wszystkich państw członkowskich UE i EOG.

Kto ma stosować nowe stawki?

Postanowienia rozporządzenia dotyczą wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych, którzy zakańczają połączenia głosowe w swoich sieciach stacjonarnych lub mobilnych, niezależnie od skali działalności. Regulacja dotyczy wszystkich firm telekomunikacyjnych, także tych, których Prezes UKE nie wyznaczył jako mających znaczącą pozycję na rynkach zakańczania połączeń.

Wejście w życie nowego rozporządzenia zależy od daty publikacji, ale według szacunków UKE nastąpi to nie później niż do wakacji.

Jakie będą stawki?

Do 31 grudnia 2021 r. w Polsce oraz 11 innych państwach stosowana jest przejściowa stawka w sieciach stacjonarnych (FTR), wyższa od docelowej – 0,11 eurocenta. Od 1 stycznia 2022 roku będzie wynosić ona jednak 0,07 eurocenta za minutę połączenia.



Natomiast maksymalna stawka za zakończenie połączenia w sieci mobilnej (MTR) do końca bieżącego roku wynosić ma 0,7 eurocenta za minutę połączenia. W kolejnym roku spadnie do 0,55 eurocenta, w 2023 roku – do 0,4 eurocenta, a od 1 stycznia 2024 roku wartość ta ma wynosić 0,2 eurocenta za minutę połączenia.

UKE podaje stawki w euro, ponieważ przeliczenia na złotówki mają być dokonywane co roku na podstawie średniej referencyjnych kursów wymiany publikowanych przez Europejski Bank Centralny.

U operatorów obniżki hurtowych stawek za zakańczanie połączeń w Unii Europejskiej budzą kontrowersje.

Ta zmiana w przypadku naszego kraju ograniczy, w mojej ocenie, o co najmniej kilkadziesiąt milionów złotych przychody sektora, które operatorzy mogliby przeznaczyć na rozbudowę i modernizację sieci. Polskim konsumentom obniżenie cen hurtowych żadnych korzyści nie przyniesie, gdyż jesteśmy europejskim liderem z zakresie niskich cen i korzystania przez klientów z bardzo tanich planów typu no-limit

– komentował prezes Netii, Andrzej Abramczuk, w rozmowie z ISBnews.

Z punktu widzenia operatorów problem potęguje fakt, że wciąż nie jest jasne, jak będzie w Polsce wyglądała ostateczna implementacja Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej (EKŁE) i jaki kształt przybierze ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Obydwa te akty mogą wprowadzić nowe obowiązki dla operatorów, co oznacza dla nich też dodatkowe koszty.

