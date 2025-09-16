Apple Watch 10 GPS 46mm kupisz dziś kilka stówek taniej

O Apple Watchu wciąż mam opinię taką, jaką kilka lat temu (jeszcze za czasów Intela) miałem o MacBookach i przez długi czas miałem o iPhone: zbyt drogi jak na swoje możliwości. Sęk w tym, że piszę te słowa z MacBooka, obok leży iPhone, a za drugi ekran robi mi iPad. Więc do mojej krytycznej oceny tego urządzenia można podejść z dużym dystansem. Za to trudno obojętnie przejść obok jego ceny wynoszącej 1 699 zł.

Dalsza część tekstu pod wideo

Apple Watch 10 GPS 46mm

Mowa jest tu o tej tak zwanej męskiej wersji, chociaż różnią się one jedynie rozmiarem koperty i u wielu pań również ten rozmiar się sprawdzi. Jest to także wersja bez eSIM. O ile w przypadku tabletów uważam, że obsługa 5G jest kluczowa, tak trudno mi sobie wyobrazić scenariusz, w którym włożenie karty SIM do zegarka miałoby większy sens.

No może poza przypadkami biegaczy, którzy chcą mieć kontakt ze światem, ale zostawiają smartfona w domu. Jednak ja po raz ostatni biegłem w ubiegłym roku 100 metrów do sklepu po zimne piwo bezalkoholowe, więc nie jestem targetem takich rozwiązań. Czym jest Apple Watch? Jeśli zastanawiasz się nad jego zakupem, to wiesz o tym doskonale i nie trzeba Ci o tym opowiadać. Ważne jest to, że możesz go kupić za jedyne 1699 zł.