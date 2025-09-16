Apple Watch 10 GPS 46mm kupisz dziś kilka stówek taniej
A biorąc pod uwagę, że jest to dość drogi sprzęt, to każda oszczędność ma duże znaczenie.
O Apple Watchu wciąż mam opinię taką, jaką kilka lat temu (jeszcze za czasów Intela) miałem o MacBookach i przez długi czas miałem o iPhone: zbyt drogi jak na swoje możliwości. Sęk w tym, że piszę te słowa z MacBooka, obok leży iPhone, a za drugi ekran robi mi iPad. Więc do mojej krytycznej oceny tego urządzenia można podejść z dużym dystansem. Za to trudno obojętnie przejść obok jego ceny wynoszącej 1 699 zł.
Apple Watch 10 GPS 46mm
Mowa jest tu o tej tak zwanej męskiej wersji, chociaż różnią się one jedynie rozmiarem koperty i u wielu pań również ten rozmiar się sprawdzi. Jest to także wersja bez eSIM. O ile w przypadku tabletów uważam, że obsługa 5G jest kluczowa, tak trudno mi sobie wyobrazić scenariusz, w którym włożenie karty SIM do zegarka miałoby większy sens.
No może poza przypadkami biegaczy, którzy chcą mieć kontakt ze światem, ale zostawiają smartfona w domu. Jednak ja po raz ostatni biegłem w ubiegłym roku 100 metrów do sklepu po zimne piwo bezalkoholowe, więc nie jestem targetem takich rozwiązań. Czym jest Apple Watch? Jeśli zastanawiasz się nad jego zakupem, to wiesz o tym doskonale i nie trzeba Ci o tym opowiadać. Ważne jest to, że możesz go kupić za jedyne 1699 zł.
Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.