Twórca Balatro przeprasza fanów. Nie jest w stanie tego dłużej ciągnąć

Balatro to jedna z tych gier niezależnych, które rozbudzają wyobraźnię. 

Jeden programista tworzący swoją grę po godzinach osiąga nieoczekiwany sukces na światową skalę. A jedyne co zrobił, to prostą, a przy tym niezwykle dobrą i piekielnie wciągającą grę. Mowa tu o milionach sprzedanych kopii, portach na niemal wszystkie platformy – jest nawet nieoficjalny na GBA, oraz zyskach, które wystarczą na resztę życia i to na naprawdę przyzwoitym poziomie. Jej twórca podpisujący się jako Localthunk obiecał nam także dużą aktualizację, oznaczoną jako Balatro 1.1 i… teraz przeprasza fanów.

Balatro 1.1 opóźnione

Jak sam przyznaje, po osiągnięciu sukcesu zaczął pracować jak szalony nad udoskonaleniem swojego dzieła. Narzucił sobie przy tym szalone tempo i pracę po 12 godzin dziennie. Jak sam przyznał, to go doprowadziło na skraj wypalenia. Z tego też powodu postanowił zwolnić. Obiecał, że wersja 1.1 się pojawi, ale nie stanie się to w 2025 roku. A dokładniej rzecz biorąc, sam nie wie, kiedy gra będzie gotowa. Podkreślił przy tym, że jak wyjdzie, to wyjdzie, oraz to, że dla posiadaczy Balatro aktualizacja będzie w pełni darmowa.

Jeśli chcecie spróbować swoich sił w Balatro, to grę na smartfony możecie kupić w Sklepie Play, oraz App Store za 49,99 zł. W przypadku Steam jest to już 64,99 zł. Platformy mobilne wychodzą więc znacznie korzystniej.

