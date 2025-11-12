Aplikacje

Meta odpala AI po polsku. Masz to za darmo w WhatsAppie czy na Insta

Meta wprowadza ważną aktualizację dla polskich użytkowników. Asystent AI firmy Marka Zuckerberga nareszcie nauczył się naszego języka.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 18:52
Meta AI również po polsku

Koniec czekania. Meta AI w końcu oficjalnie mówi po polsku. Firma Marka Zuckerberga pochwaliła się, że jej asystent jest już dostępny dla Polaków. W dodatku nie trzeba za nic płacić. Znajdziecie go w aplikacjach, z których korzystacie na co dzień.

Dalsza część tekstu pod wideo

Asystent jest darmowy i wbudowany w platformy Facebook, Instagram, WhatsApp oraz Messenger. Jak zacząć rozmowę? To proste. Wystarczy wejść w wiadomości na dowolnej z tych platform. Tam powinna czekać ikona niebieskiego koła. Klikacie i po prostu piszecie po polsku. Od ubiegłego tygodnia Polacy mogą też pobrać osobną aplikację Meta AI.

Pomoże w grupie i znajdzie Rolki

Asystent przyda się nie tylko w prywatnych rozmowach. Meta zintegrowała go też z czatami grupowymi na WhatsAppie. Jeśli potrzebujecie pomocy (np. w planowaniu wyjazdu lub ustaleniu czegoś), wystarczy wpisać "@MetaAI" i zadać pytanie. Wszyscy uczestnicy czatu zobaczą odpowiedź.

To nie wszystko. AI weszło też mocno do wyszukiwarek. Na Facebooku i Instagramie asystent pomoże znaleźć trafniejsze wyniki. Przeanalizuje zapytanie i podsunie nie tylko posty. W wynikach pojawią się też Rolki, zdjęcia oraz treści od obserwowanych profili.

Meta twierdzi, że z jej AI korzysta już ponad miliard ludzi dziennie na całym świecie. Teraz dołączają do nich Polacy. Asystent ma pomagać w codziennych sprawach i odpowiadać na nurtujące pytania. Wygląda na to, że konkurencja dla ChatGPT i rozwiązań Google'a właśnie stała się jeszcze poważniejsza.

Image
telepolis
Facebook instagram Mark Zuckerberg sztuczna inteligencja Meta Meta AI
Zródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Meta