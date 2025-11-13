Sprzęt

Galaxy Z TriFold to prawdziwa bestia. Znamy specyfikację Samsunga

Samsung szykuje się do premiery swojego pierwszego potrójnie składanego smartfonu. Do sieci trafiły kluczowe szczegóły specyfikacji.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 19:10
0
Galaxy Z TriFold to prawdziwa bestia. Znamy specyfikację Samsunga

10 cali w kieszeni

Wygląda na to, że nazwa jest już pewna: Samsung Galaxy Z TriFold. Tak twierdzi znany leakster Evan Blass, a on rzadko się myli. Najważniejsze są jednak ekrany. Ten zewnętrzny, z którego będziemy korzystać na co dzień, ma mieć 6,5 cala. Jego jasność szczytowa ma wynieść 2600 nitów – tyle samo, co w innych flagowcach Koreańczyków.

Prawdziwa magia dzieje się jednak po rozłożeniu. Wtedy naszym oczom ukaże się gigantyczny, 10-calowy panel o jasności 1600 nitów. To już rozmiar pełnoprawnego tabletu, który do tej pory nosiliśmy w plecaku, a nie w kieszeni.

Aparat i bateria też robią wrażenie

Samsung nie zamierza oszczędzać na podzespołach. Główny aparat ma dostać matrycę 200 Mpix. Można bezpiecznie założyć, że będzie to ta sama (lub bardzo podobna) jednostka, co w Galaxy S25 Ultra czy w Galaxy Z Fold7. Za odpowiednią wydajność odpowiadać będzie Snapdragon, choć jeszcze nie wiadomo który.

Zobacz: Galaxy S25 Ultra to wydajny sprzęt pełen AI, ale poczekam na następcę (test)

Zobacz: Samsung Galaxy Z Fold7: na takiego folda czekałem (test)

Imponuje też bateria. Jej pojemność znamionowa wynosi 5437 mAh. Oznacza to, że Samsung w materiałach marketingowych będzie się chwalił ogniwem 5600 mAh. To znacznie więcej niż w obecnym Galaxy Z Fold7. Ciekawostką jest też sama konstrukcja. Poszczególne części telefonu po rozłożeniu mają mieć różną grubość: 3,9 mm, 4,0 mm oraz 4,2 mm. Dziwne, ale znając Samsunga, na pewno jest w tym jakaś praktyczna logika.

Cena? Lepiej usiądźcie

Niestety, jest też kilka złych wiadomości. Zacznijmy od daty premiery. Najnowsze raporty wskazują na 5 grudnia 2025 roku. To już za chwilę.

Problem w tym, że prawdopodobnie go u nas nie kupimy. Pierwsze doniesienia mówią, że Galaxy Z TriFold będzie dostępny tylko na wybranych rynkach, jak Korea Południowa, Chiny czy Singapur. Europa i USA niemal na pewno zostaną na starcie pominięte.

Po drugie, cena. W Korei mówi się o widełkach od 2000 do 3000 dolarów (7250-10900 zł). To kosmiczna kwota, która jasno pokazuje, że mamy do czynienia raczej z eksperymentem i pokazem siły, a nie produktem dla mas. Oczywiście, gdyby smartfon jakimś cudem trafił do Polski, jego cena byłaby o wiele wyższa.

Pozostaje więc poczekać na model Galaxy Z Fold8. Ten również nie będzie tani, ale przynajmniej trafi do sklepów w naszym kraju.

