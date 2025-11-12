Padł Instagram. "Nie można odświeżyć kanału"

Awaria w Instagramie

Wygląda na to, ze Instagram ma awarię. Świadczą o tym między innymi rosnące gwałtownie liczby zgłoszeń na różnojęzykowych wersjach serwisu Downloader. Kilka z nich poniżej.

Problemy w aplikacji i na stronie

Jako posiadacz konta na Instagramie również się przed chwilą przekonałem, że coś jest nie tak. Mogę uruchomić aplikację, ale zamiast najnowszych postów obserwowanych kanałów widziałem tylko komunikat: "Nie można odświeżyć kanału" i jakieś pojedyncze, starsze wpisy.

To samo dzieje się na stronie instagram.com. Co ciekawe, mogłem bez problemów się zalogować na swoim koncie. Jednak, podobnie jak w aplikacji, nie widzę najnowszych treści, a jedynie kilka starszych postów.

Nie wiemy, co się stało

Firma Meta póki co milczy w sprawie awarii. Nie wiemy więc, co się stało. Wiadomo za to, że użytkownicy z różnych krajów zgłaszają różne problemy:

nie ładują się nowe treści,

nie można się zalogować w aplikacji,

nie można wysyłać wiadomości ani dodawać nowych treści.

Pozostaje mieć nadzieję, że społecznościowy gigant szybko się upora z problemami i wszystko wróci do normalnego, prawidłowego działania.

Aktualizacja (19:15)