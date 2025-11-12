Padł Instagram. "Nie można odświeżyć kanału"
Nie widzisz najnowszych postów na Instagramie? Takich jak Ty jest więcej.
Awaria w Instagramie
Wygląda na to, ze Instagram ma awarię. Świadczą o tym między innymi rosnące gwałtownie liczby zgłoszeń na różnojęzykowych wersjach serwisu Downloader. Kilka z nich poniżej.
Problemy w aplikacji i na stronie
Jako posiadacz konta na Instagramie również się przed chwilą przekonałem, że coś jest nie tak. Mogę uruchomić aplikację, ale zamiast najnowszych postów obserwowanych kanałów widziałem tylko komunikat: "Nie można odświeżyć kanału" i jakieś pojedyncze, starsze wpisy.
To samo dzieje się na stronie instagram.com. Co ciekawe, mogłem bez problemów się zalogować na swoim koncie. Jednak, podobnie jak w aplikacji, nie widzę najnowszych treści, a jedynie kilka starszych postów.
Nie wiemy, co się stało
Firma Meta póki co milczy w sprawie awarii. Nie wiemy więc, co się stało. Wiadomo za to, że użytkownicy z różnych krajów zgłaszają różne problemy:
- nie ładują się nowe treści,
- nie można się zalogować w aplikacji,
- nie można wysyłać wiadomości ani dodawać nowych treści.
Pozostaje mieć nadzieję, że społecznościowy gigant szybko się upora z problemami i wszystko wróci do normalnego, prawidłowego działania.
Aktualizacja (19:15)
Wygląda na to, że powoli wszystko wraca do normy. Wciąż jednak mogą być problemy z najnowszymi postami - ja wciąż (a jest 19:15) widzę tylko takie sprzed kilkudziesięciu godzin lub kilku dni. Najnowszych wciąż brak.