Intel potwierdza. Nova Lake z pełnym wsparciem AVX10.2 i APX
Mamy dobre wieści dla osób planujących złożenie nowego PC w przyszłym roku. CPU od Niebieskich lepiej będą radzić sobie z obliczeniami wektorowymi.
Intel oficjalnie potwierdził, że nadchodząca generacja procesorów dla komputerów stacjonarnych i laptopów - Nova Lake - otrzyma wsparcie dla rozszerzeń AVX10.2 oraz APX. Informacje te pojawiły się w najnowszej, 60. wersji oficjalnej dokumentacji ISA. To istotna zmiana w CPU od Niebieskich.
Tańsze jednostki mogą być pozbawione niektórych funkcji
Nowe podejście ma zastąpić rozdrobniony ekosystem AVX-512, a wprowadzenie APX sugeruje dalsze zwiększanie ogólnej wydajności procesorów. Intel podkreśla, że informacje mogą jeszcze ulec zmianie, jest to jednak raczej mało prawdopodobne na tym etapie - premiera Nova Lake planowana jest na przyszły rok. Prawdopodobnie okolice października.
Dla użytkowników oznacza to zauważalny wzrost wydajności w zadaniach intensywnie korzystających z obliczeń wektorowych, takich jak inferencja AI, przetwarzanie multimediów czy obliczenia naukowe. Zmniejszy to też różnice między układami konsumenckimi i serwerowymi.
Nie wiadomo jednak, które konkretne modele CPU otrzymają pełne wsparcie AVX10. Wcześniejsze przecieki sugerowały, że tańsze jednostki mogą być pozbawione niektórych funkcji. Na koniec warto podkreślić, że Intel Nova Lake będzie wymagać nowych płyt głównych z gniazdem LGA 1954.