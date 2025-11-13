Intel potwierdza. Nova Lake z pełnym wsparciem AVX10.2 i APX

Intel oficjalnie potwierdził, że nadchodząca generacja procesorów dla komputerów stacjonarnych i laptopów - Nova Lake - otrzyma wsparcie dla rozszerzeń AVX10.2 oraz APX. Informacje te pojawiły się w najnowszej, 60. wersji oficjalnej dokumentacji ISA. To istotna zmiana w CPU od Niebieskich.

Tańsze jednostki mogą być pozbawione niektórych funkcji

Nowe podejście ma zastąpić rozdrobniony ekosystem AVX-512, a wprowadzenie APX sugeruje dalsze zwiększanie ogólnej wydajności procesorów. Intel podkreśla, że informacje mogą jeszcze ulec zmianie, jest to jednak raczej mało prawdopodobne na tym etapie - premiera Nova Lake planowana jest na przyszły rok. Prawdopodobnie okolice października.

Dla użytkowników oznacza to zauważalny wzrost wydajności w zadaniach intensywnie korzystających z obliczeń wektorowych, takich jak inferencja AI, przetwarzanie multimediów czy obliczenia naukowe. Zmniejszy to też różnice między układami konsumenckimi i serwerowymi.