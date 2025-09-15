Orange daje darmowy dostęp do AI. To nawet 480 zł oszczędności

Sześć miesięcy Le Chat Pro bez opłat

Od 15 września 2025 roku klienci Orange i Flex, a od 16 września także użytkownicy nju, mogą skorzystać z promocji na Mistral Le Chat Pro. To europejski asystent AI, który działa zarówno w formie czatu, jak i za pomocą komend głosowych. Zwykle korzystanie z niego przez pół roku kosztowałoby niemal 480 zł, ale pomarańczowy operator rozdaje dostęp całkowicie bezpłatnie.

Promocja potrwa do 15 marca 2026 roku lub do wyczerpania puli kodów. Każdy klient może odebrać tylko jeden kod – w aplikacji Mój Orange (zakładka "Dla ciebie"), w Orange Flex (Klub Flex) lub SMS-em w nju (treść LECHAT pod numer 80955). Voucher można aktywować od razu, także na już istniejącym koncie w Mistralu.

Otrzymany kod można aktywować pod tym adresem (wspólny dostęp dla klientów Orange B2C, B2B i dla Flexa) oraz tutaj (nju). Jeden kod przysługuje na jedną osobę. Po okresie 6 miesięcy, użytkownicy nie są zobligowani do przedłużenia subskrypcji w formie płatnej, choć taka kontynuacja jest możliwa.

AI do pracy, nauki i rozrywki

Le Chat Pro to zaawansowane narzędzie Gen AI, które błyskawicznie przeszukuje Internet i generuje odpowiedzi oparte na sprawdzonych danych. Może pomóc w pracy, odpowiadając na pytania klientów czy porządkując dokumenty. Przyda się także w nauce, tworzeniu treści, grafik, planów podróży czy nawet w ćwiczeniu języków obcych.

Dzięki opcji dostosowania pod potrzeby firmy, Le Chat Pro może być też praktycznym narzędziem biznesowym. Można podłączać do niego własne pliki i korzystać z nich w codziennej pracy.

Le Chat Pro spełnia europejskie standardy prywatności i nie wykorzystuje informacji komercyjnie. Dane są w pełni bezpieczne oraz poufne. Wersja dostępna za darmo w Orange to usługa premium, rozszerzona, która normalnie jest płatna (jej koszt, na taki okres, to niemal 480 zł). informuje Orange Polska